В Вологде объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва газа
В Вологде в связи со взрывом газа введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов.
Напомним, около полуночи прогремел взрыв в Заречье - в жилом 51-квартирном доме на улице.Карла Маркса 74а. На место выехали все спецслужбы.
Мэр сообщает о четырех пострадавших, среди которых погибшая - женщина. Она умерла в машине скорой помощи.
МЧС сообщает о семи пострадавших, среди которых одна женщина погибла и двое вологжан находятся в больнице.
Жители дома оперативно были эвакуированы, сам дом оцеплен. В начале второго ночи были поданы автобусы, эвакуированные были доставлены в пункт временного размещения, который развернут в школе №14.
Специалистами администрации города был проработан вопрос по размещению людей в гостинице "Спутник", подобрано жилье, однако пока никто из пострадавших не обратился за помощью в размещении. Все люди разъехались по родным, друзьям и знакомым. Ситуация может измениться уже сегодня, когда люди начнут обращаться к властям с вопросами о возможности вернуться в свои квартиры.
Фото "Комсомольской правды".
Сейчас уточняется количество пострадавших.
Сильно пострадали верхние этажи пятиэтажки.
Как сообщает Сергей Воропанов, в подъезде, где произошел взрыв, на верхних этажах проживание будет невозможно. Особенно пострадал верхний этаж, трещина в стене прошла через четвертый. Под вопросом сохранность квартир третьего этажа. Окончательную оценку должны дать эксперты. Они должны дать заключение о возможности восстановления пострадавшего подъезда.
В доме верхняя разводка тепла, так что система отопления функционирует в сохранившейся части дома.
Фото со страницы мэра города Сергея Воропанова.
По словам Сергея Воропанова уже в воскресенье начнется разбор деформированных конструкций с использованием спецтехники.
Ведется срочный поиск строительной организации, которая способна восстановить дом в самые сжатые сроки.
У дома развернут мобильный пункт. Здесь дежурят представители МЧС, департамента городского хозяйства, а также заместитель мэра по социальным вопросам.
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