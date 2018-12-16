В Вологде объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва газа

В Вологде в связи со взрывом газа введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Напомним, около полуночи прогремел взрыв в Заречье - в жилом 51-квартирном доме на улице.Карла Маркса 74а. На место выехали все спецслужбы.

Мэр сообщает о четырех пострадавших, среди которых погибшая - женщина. Она умерла в машине скорой помощи.

МЧС сообщает о семи пострадавших, среди которых одна женщина погибла и двое вологжан находятся в больнице.

Жители дома оперативно были эвакуированы, сам дом оцеплен. В начале второго ночи были поданы автобусы, эвакуированные были доставлены в пункт временного размещения, который развернут в школе №14.

Специалистами администрации города был проработан вопрос по размещению людей в гостинице "Спутник", подобрано жилье, однако пока никто из пострадавших не обратился за помощью в размещении. Все люди разъехались по родным, друзьям и знакомым. Ситуация может измениться уже сегодня, когда люди начнут обращаться к властям с вопросами о возможности вернуться в свои квартиры.

Фото "Комсомольской правды".

Сейчас уточняется количество пострадавших.

Сильно пострадали верхние этажи пятиэтажки.

Как сообщает Сергей Воропанов, в подъезде, где произошел взрыв, на верхних этажах проживание будет невозможно. Особенно пострадал верхний этаж, трещина в стене прошла через четвертый. Под вопросом сохранность квартир третьего этажа. Окончательную оценку должны дать эксперты. Они должны дать заключение о возможности восстановления пострадавшего подъезда.

В доме верхняя разводка тепла, так что система отопления функционирует в сохранившейся части дома.

Фото со страницы мэра города Сергея Воропанова.

По словам Сергея Воропанова уже в воскресенье начнется разбор деформированных конструкций с использованием спецтехники.

Ведется срочный поиск строительной организации, которая способна восстановить дом в самые сжатые сроки.

У дома развернут мобильный пункт. Здесь дежурят представители МЧС, департамента городского хозяйства, а также заместитель мэра по социальным вопросам.