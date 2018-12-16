В Вологде женщина погибла, шестеро пострадали от взрыва бытового газа

В Вологде произошел взрыв бытового газа в жилом доме на улице Карла Маркса, 74-а.

Дом находится в глубине квартала у пересечения улиц Фрязиновская и Карла Маркса. Недалеко находятся школы №№17 и 15. Эпицентр взрыва находится на пятом этаже. Особо пострадали две смежные квартиры.

МЧ

ЧП случилось здесь.

МЧС сообщает об одном погибшем - это женщина, хозяйка квартиры, где случилось ЧП. Она умерла в машине "скорой помощи". Еще двое госпитализированы, еще четверым оказана медицинская помощь.

Ближайший пункт временного размещения находится в средней школе №14. Там могут переночевать все те, кого срочно эвакуировали из здания. Эвакуация происходила из двух подъездов - оставаться в доме небезопасно, по кирпичной кладке пошли трещины, часть стены вырвана взрывом. Особенно пострадали две смежные квартиры пятого этажа.

Обломки кирпичей упали вниз, искорежив пррипаркованную возле дома иномарку "Хендай" с архангельскими номерами

Всего эвакуированы жильцы более 30 квартир, это около 90 человек. Часть из них после стояния на морозе отправились ночевать к родным и друзьям, кого-то пригласили на ночлег вышедшие на шум жильцы соседних домов. Здание оцеплено: удар взрывной волны пришелся в торцовую стену, ей грозит обрушение.

Есть версия, что взрыв произошел не в кухне квартиры пятого этажа, а в жилой комнате. Такие ЧП происходят при работах по натяжению потолков. При этом используется газовая горелка и сжиженый газ из баллонов. Соседи говорят о ремонтных работах именно в этой квартире. Однако эту версию ставит под сомнение тот факт, что взрыв произошел почти в полночь. Но, возможно, в комнате находился неисправный или плохо закрытый газовый баллон. Эту версию озвуили журналисты ВГТРК,

На место ЧП прибыл мэр города Сергей Воропанов. На перекресток стали прибывать автобусы, чтобы отвезти людей в тепло. Как нас заверили, одного пункта временного размещения достаточно для всех, кто вынужден был покинуть свой дом. Затем, из школы людей развезут по гостиницам.

Специалисты проверили соседние здания. Некоторые вологжане жалуются, что чувствуют запах газа.