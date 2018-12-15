2018-12-15T15:11:23+03:00
Происшествия

Полная версия трагедии с 8-летним школьником из Сокола

Ребенка искали несколько часов баграми в одном и том же месте и не могли найти
Светлана МАРКОВА
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Фото: Денис ДаниловФото: Денис Данилов
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В четверг, 13 декабря, появились первые сводки о розыске ребенка. 8-летний школьник из Сокола ушел от бабушки с улицы Комсомольской, 9 и почти добрался до дома на Каляева, 17. Очевидцы видели его в разных частях города, но так и не остановили.

Фото: Денис Данилов

Фото: Денис Данилов

Фото: Денис Данилов

Фото: Денис Данилов

Был это Максим или просто похожий на него мальчик, установить пока не удалось. Вскоре к поискам подключились и местные жители. Люди объезжали город на машинах, собираясь в группы по 3-5 человек. Обследовали трубы, подвалы и все узкие пространства, куда мог забраться ребенок.

Фото: Денис Данилов

Фото: Денис Данилов

Фото: Денис Данилов

Фото: Денис Данилов

Сокольчане собирались около дома родителей и брали под контроль еще не проверенные участки. На улице Каляева были выставлены наряды полиции, работали спасатели, следственный комитет, бригады скорой помощи. Вскоре на подмогу стали подъезжать добровольцы из Вологды.

Фото: Денис Данилов

Фото: Денис Данилов

Фото: Денис Данилов

Фото: Денис Данилов

Фото: Денис Данилов

Фото: Денис Данилов

Один из молодых людей, находившийся на месте событий, рассказал «Комсомолке», как шли поиски на самом деле. Денис примкнул к группе поисковиков первый раз, и понял, что никого не нужно слушать, искать нужно там, где подсказывает интуиция: «Я обходил квадрат, где нашли Максима. Это был старый водозаборный колодец. В Соколе много деревянных домов, и такие затопленные ямы нужны для тушения пожаров, однако с виду не скажешь, что там колодец. Этот участок, только с другой стороны я прощупал весь. Меня заверили, что его много раз уже проверяли. В 3 метрах стоял фургон следственного комитета с сотрудниками. Потом мы уехали в другой квадрат».

Фото: Денис Данилов

Фото: Денис Данилов

Маленького мальчика долго не могли найти, предполагали, что в Соколе орудует маньяк, что ребенок просто обидевшись сбежал из дома, но вологжане вместе с Денисом надеялись, что он жив: «Искали везде: на окраине города, в подземных хранилищах, лабиринтах с мусором, буквально на коленях были осмотрены все трубы. Но покоя все-таки не давал колодец. За несколько минут до возвращения сообщили, что баграми нащупали тело ребенка именно там. После ледяную воду откачали, и его нашли».

Фото: Денис Данилов

Фото: Денис Данилов

Сейчас следственный комитет устанавливает причину смерти ребенка, назначены экспертизы, опрашиваются свидетели событий.

Мы также ищем очевидцев и расскажем о новых подробностях в поисках школьника уже завтра.

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