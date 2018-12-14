Известный художник Дмитрий Гутов впервые посетил Вологду (ФОТО)

Известный московский художник Дмитрий Гутов в четверг, 13 декабря встретился с вологодскими искусствоведами. Он провёл круглый стол по вопросам современного искусства. Инициатором мероприятия стало руководство арт-галереи «Красный мост», где и состоялась встреча. Участниками обсуждения стали представители Вологодской картинной галереи, музея-заповедника, Череповецкого художественного музея, искусствоведы из Тотьмы, Костромы, а также любители искусства.

Встреча прошла в арт-галерее "Красный мост"Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«В нашем городе не хватает публичных лекций об искусстве, какого-то серьёзного разговора о современной ситуации, связанной с нашей культурологической составляющей не только в живописи, графике, но и в целом, о нашей современной жизни, месте художника в ней. Мне хотелось привезти в Вологду персону, которая бы немножко взбудоражила наш мир. Дмитрий Гутов - очень сильный искусствовед, теоретик искусства, он сам является художником. Я не была с ним лично знакома, но знала его по его лекциям в Интернете. Он человек энциклопедических знаний и блестящего образования. Его кругозор настолько широк, что общение с такими людьми это большая пища для ума», - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» директор арт-галереи «Красный мост» Людмила Коротаева.

В ходе выступления гость из Москвы пояснил, как изменилось отношение к искусству в нашей стране за последние десятилетия, рассказал и показал, что оно из себя представляет в настоящий момент, какие цели преследует.

Участниками обсуждения стали профессионалы в области искусстваФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Если честно, очень трудно выступать перед такой аудиторий, ведь это же профессионалы. Многие из них закончили тот же вуз, что и я, это историки искусства, это очень серьёзная аудитория. Обычно я выступаю перед более любительской публикой. А здесь всё по-настоящему, энергично и живо, мне очень всё нравится. Тема встречи была заявлена приглашающей стороной, поскольку я занимаюсь именно этим. Вообще современное искусство я оцениваю как пьесу абсурда, но абсолютно захватывающую, в которой я с радостью принимаю участие», – поделился впечатлениями от встречи Дмитрий Гутов.

Беседа о современном искусстве продолжалась в течение целого дня. Во время встречи развернулось жаркое обсуждение предназначения современного искусства и его упадка в последнее время. Искусствоведы буквально засыпали спикера вопросами и активно высказывали своё мнение.

Дмитрий Гутов является искусствоведом, теоретиком искусства и художникомФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Очень интересная встреча, очень необходимая, потому что всегда интересно встретить человека из столицы, который сам в этом во всем живет, сам участвует в этом процессе, как художник, как искусствовед. Очень интересный человек, доброжелательный, знающий.У него нет снобизма, нет высокомерия, есть именно человеческое понимание. Эта тема волнует любого, того, кто музейный работник, кто не работает в музее, кто явлется студентом. Преподавателем, просто жителем города. Всем интересно, что такое современное искусство, как его понимать», - рассказала КП заместитель директора по научной работе Вологодской картинной галереи Ирина Балашова.

«Впечатления потрясающие, чувствуется, что человек обладает знанием вопроса, что он образованный, он не боится вопросов, отвечает конкретно на каждый из них простым, понятным языком. Чувствуется, что он постоянно работает с аудиторией, он знает и интеллигенцию, и художников, и «варится» в том, о чём говорит. Разговор получается более интересный, не по учебникам и там где-то, а вот именно он показывает своим собственным примером. Я благодарю сотрудников галереи за то, что у нас есть такая уникальная возможность общаться с профессионалами своего дела», - высказала мнение о встрече старший научный сотрудник художественного отдела Вологодского музея-заповедника Елена Лубенцова.

Встреча продолжалась в течение целого дняФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Стоит отметить, что Дмитрий Гутов посетил Вологду впервые. Накануне круглого стола для него провели экскурсию, гость познакомился с городом, его музеями и картинной галереей.

«Город полный чудес. Ещё погода такая прекрасная! Всё в снегу, всё белое, оказался, как будто где-то на небе. Это потрясающе! И музей великолепный, такая иконопись! Не то что, я не пожалел, как приехал, а это просто потрясающе», - рассказал московский гость.

Встреча с Дмитрием Гутовым, по словам директора галереи «Красный мост» Людмилы Коротаевой, стала первой в цикле подобных лекций, посвящённых искусству. В её планах организовать ещё ряд таких мероприятий с искусствоведами из Москвы и Санкт-Петербурга.