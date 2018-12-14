Регби в Вологде: неженкам тут не место

В Вологодской области стремительно развивается пятый национальный вид спорта – регби.

Немного истории

Игра в регби является третьим по популярности видом спорта в мире. Когда идет трансляция Мировой лиги по регби, его смотрят три миллиарда человек. Выше - только Олимпиада и чемпионат мира по футболу.

В России это не так. «Хулиганская игра, в которую играют джентльмены», появившаяся в нашей стране еще в 1923 году, была запрещена в сталинские времена, когда велась борьба с «космополитизмом» и «поклонением Западу». Новая эпоха регби в России началась в 1957 году. Тогда в Москву на фестиваль молодежи и студентов съехались спортсмены из разных стран мира и были проведены показательные соревнования по регби.

Командная игра

Фото Сергея Бондаренко.

Регби – это командная игра с мячом овальной формы. Поле для регби почти такое же, как футбольное, различается только в разметке поля и форме ворот. В классическом регби в команде 15 игроков. Игроки передают мяч друг другу руками и ногами. Причем, пас руками можно осуществлять только назад. Главная задача каждого игрока – забить гол или хотя бы приземлить мяч в зачетном поле за воротами соперника. За каждое результативное действие спортсмены набирают очки. Команда, получившая большее количество, является победителем.

Несмотря на то что в регби используются довольно жесткие приемы, игру относят к одной из самых миролюбивых. Помимо классической разновидности игры широко распространены: регби-7 (14 человек в двух командах) и пляжное регби на песке (по 5 участников в каждой команде). Регби – это спорт для настоящих мужчин, суровые столкновения являются неотъемлемой частью игры, но это игра для джентльменов, ведь основной принцип регби – это уважение к сопернику. Широкое разнообразие навыков и физических требований, необходимых для игры, означает, что игроки любой формы, размера и физических способностей могут участвовать в игре, регби могут заниматься практически все, в команде пригодятся как высокие, мускулистые, так и низкорослые, худые или полные игроки. В тренировочном процессе важное место занимает безопасность. Детей и взрослых на первом этапе учат правильно падать, и только после того, как этот навык будет отработан до автоматизма, и все члены команды будут уметь правильно группироваться при падениях, допускается контактная игра.

Экипировка

Фото Сергея Бондаренко.

Для тренировок и игры в регби необходима минимальная экипировка, это – регбийка (футболка из плотной ткани), шорты, гетры и бутсы. Отдельно можно приобрести мягкий регбийный шлем для защиты головы и боксерскую капу. Судья перед началом матча внимательно проверяет экипировку игроков, чтобы убедиться, что на спортсменах не надето ничего жесткого и колющего, что может стать причиной травмы для остальных участников игры.

Регбийки шьются из прочного материала, цвет которых традиционно является цветом клуба. На спине регбийки обязательно должен быть номер. Традиции игры не позволяют игрокам иметь свой персональный номер, обычно стартовый состав, выходящий на поле в матче между командами классического регби 15, имеют на спинах номера от 1 до 15. Каждый из этих номеров соответствует игровому амплуа игрока.

Когда-то ботинки для игры в регби, которые называются бутсы, изготавливались из толстой прочной кожи и были довольно тяжелыми. Сейчас бутсы изготавливаются с применением синтетических материалов, что позволяет быть им такими же прочными, как и раньше, но при этом быть гораздо легче. В регби используются бутсы двух видов: высокие с защитой голеностопного сустава и низкие, похожие на обычные футбольные.

Фото Сергея Бондаренко.

Регби в Вологде

На вологодской земле этот вид спорта представляет Вологодская областная общественная организация «Федерация регби», целью которой является развитие, пропаганда и популяризация регби в регионе. Основной костяк федерации регби составляют спортивные клубы Вологды и Череповца, занимающиеся контактными видами спорта: дзюдо, боксом, смешанными единоборствами и американским футболом.

Сегодня детских, юношеских и взрослых секциях регби занимается около 150 вологжан в возрасте от 9 до 20 лет. Кроме того, шестилетки занимаются спортивно-оздоровительных группах. Все занятия бесплатные.

Новый для Вологодчины вид спорта стремительно развивается. В копилке побед вологжан – серебряное призерство команды в двух Первенствах Санкт-Петербурга 2017-2018годов. Юные регбисты из спортивного клуба «Берсерк» 2007-2008 годов рождения отлично показали себя на всероссийских турнирах по регби, заняв 7 место среди 16 команд во Всероссийском турнире в Липецке и 6 мест среди 32 команд во Всероссийском турнире в Сочи. Вологодские спортсмены вошли в десятку сильнейших команд России в своей возрастной категории. Организаторами соревнований выступили Национальный благотворительный фонд развития детского регби и Федерация регби России, Председателем Высшего совета которой является руководитель ФАС России Игорь Артемьев.

Фото Сергея Бондаренко.

В ближайших планах у вологодских регбистов - организация и участие в турнирах в Вологде и во всероссийских турнирах в Липецке и Сочи в 2019 году.

- У нас существует договоренность между московским и вологодским регби-клубом «Динамо» о взаимовыгодном сотрудничестве в плане развития детского, юниорского и взрослого регби с целью попадания лучших игроков Вологодской области в состав РК «Динамо» Москва и сборной России по регби, - говорит Президент Вологодской областной общественной организации «Федерация регби» Сергей Бондаренко. – В регби может играть любой ребенок. Всю информацию о команде и тренировках можно найти в нашей группе "ВКонтакте": vk.com/rugby35.