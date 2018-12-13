В Вологде на площади Федулова - Wi-Fi и IT-ёлка

Новогоднее IT-пространство создается в Вологде при поддержке бизнеса для вологодских детей.

Проект «IT-лка» начнет работать на площади Федулова. Для его создания объединили свои усилия городские власти и представители нескольких IT-компаний города. Елку в центре площади украсили гирляндами из компьютерных дисков и флажками с символикой вологодских компаний, занимающихся интернет-технологиями. Это пространство станет площадкой для целого ряда мероприятий.

- Совместно с компаниями, работающими в этом направлении, мы приняли решение устроить для детей своего рода IT-каникулы и организовать в новогодние праздники IT-пространство. Здесь вологжан ждут сюрприз.

Во- первых, благодаря компании Playrix будет действовать свободная WI-FI зона в период с 20 декабря по 11 января.

Во-вторых, 23 декабря именно здесь будет проходить награждение победителей конкурса «Новогодняя открытка», которые мы реализуем совместно с учебным центром «Энергетик». Также продумываются квесты, которые будут проходить на этой площадке для всех желающих», - рассказала заместитель Мэра Вологды, начальник Департамента экономического развития Светлана Пахнина.

Свою новогоднюю разработку уже представил Центр дополнительного образования «Брайт». Он организует у IT-елки квест «Новогоднее приключение», который стартует 29 декабря и продлится в течение всех каникул. Задания будут выкладываться каждый день в группе центра в социальной сети, присоединиться к игре можно на любом этапе.

«Квест «Новогоднее приключение» - это семейная игра. Задания будут выкладываться онлайн, но для решения задачи, для ответа на вопрос, игрокам необходимо будет выйти на улицу и попасть на наше IT-пространство. Не будем раскрывать все секреты, но для участия в цифровой игре семьям нужно будет вспомнить историю города Вологды, узнать много интересного о цифровой экономике и IT-технологиях», - пояснила директор городского центра дополнительного образования «Брайт» Марина Липатникова.

Добавим, развитию сферы IT-технологий, подготовке кадров для этого направления со школьной скамьи в Вологде уделяется особое внимание. Прошлый учебный год был объявлен в областной столице IT-годом, и в реализации этого проекта приняли участие все IT-компании Вологды. Также в городе реализуется стратегия «IT-град», в которой прописаны долгосрочные планы и задачи развития этой сферы.

Об этом сообщила пресс-служба Администрации города Вологды.