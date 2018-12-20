Президент обратил внимание на вологодский лен

Уникальное предприятие ЗАО «Шексна» уже второй раз обращает на себя внимание президента. На позапрошлой прямой линии Владимир Путин сам обратил внимание на табличку «Дайте слово вологодским оптимистам». И вот второй раз дал им слово: «Вологодские оптимисты, пожалуйста».

Редактор районной шекснинской газеты «Звезда» Сергей Маров поднял вопрос о единственном льнопредприятии в области, работающему по полному циклу выращивания и переработки «северного шелка». Сейчас главная проблема в том, что последний научно-исследовательский институт, который занимается разработками в области льна, находится в стадии ликвидации. Закрывается и последний институт по подготовке профессиональных кадров отрасли.

«В связи с этим у меня вопрос, Владимир Владимирович. Как вы оцениваете состояние нынешней промышленности и темп ее роста? И считаете ли на данном этапе поддержку отечественного производителя достаточной?» - поинтересовался Сергей Маров.

Президент отметил важность льнопроизводства в сельскохозяйственной отрасли: «Это всегда было нашей фишкой, нашей гордостью. Я посмотрю, что там происходит. Как обычно, проблема сложнее, чем смотрится со стороны. Я не знаю просто, что там происходит с этим институтом. Хотя, конечно, льнопроизводство всегда было гордостью России, и, если он нужен для промышленности и можно его сохранить, нужно посмотреть, как это сделать. Я обещаю, что посмотрю», - заверил Владимир Путин.

Шекснинское предприятие – единственное в России, которое работает по полному циклу. Здесь производят льнотресту, нетканые материалы, утеплители и, конечно, льняное полотно. В этом году, как рассказали в управлении сельского хозяйства Шекснинского района было посеяно около 600 гектар льна. Предприятие открыло льноцех, закуплено новое оборудование - спектр очень широкий: от посевной до уборочной техники – запущен цех нетканых материалов и швейное производство. Александр Хрулев, начальник управления, поделился с «Комсомолкой», на предприятии изготавливается единственный в своем роде, сувенирный продукт (ручное производство банных шапочек, халатов, предметов одежды). Его можно купить только через оптовые поставки, на ярмарках или встречах льноводов Вологодчины.

Однако предприятию нужна серьезная помощь, чтобы обучить молодых специалистов и развивать швейное производство и увеличить рынок сбыта.

«С 2008 года на базе Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В.Верещагина проводилось обучение студентов с углубленной специализацией «Льноводство». За три курса было подготовлено 37 специалистов с высшим образованием. В 2010 году в связи с невостребованностью сельхозорганизациями обучение было прекращено. При этом госзаданий Министерства сельского хозяйства на продолжение обучения Академии не поступало. Если Минсельхоз поддержит наше решение о создании в Вологодской области льняного кластера, мы готовы вернуться к вопросу о возобновлении профильного обучения специалистов отрасли», - заверил Олег Кувшинников.

Сейчас предприятие держится на опытных кадрах. Труженики предприятия верят, что количество выпускаемой продукции будет расти, а сама отрасль будет развиваться.

Напомним, что следующий год ЗАО «Шексна» отметит юбилей – 60 лет льнохозяйству.