2018-12-13T13:19:59+03:00
Общество

В День Конституции вологодские кадеты приняли присягу.

Мероприятие прошло в школе №22
Иван Чухнин
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Торжественная церемония прошла в школе №22.Торжественная церемония прошла в школе №22.
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В День Конституции в школе № 22 прошла торжественная церемония по принятию присяги. Кадеты 6-7 классов впервые произнесли заветные слова о чести и верности в службе Родине перед офицерами, педагогами, духовными наставниками и родителями.

- Фото: Из материалов пресс-службы

-Фото: Из материалов пресс-службы

Одним из первых поздравил кадетов с важным знаменательным событием в жизни депутат Вологодской городской Думы Евгений Перов. Он сказал: «Береги честь смолоду, гласит народная мудрость. С этого дня для вас, выбравших путь служения родному городу, стране и долгу, это не просто слова, а главный жизненный принцип. Пусть у вас все получится, успехов в учебе, любимом деле, пусть родители и учителя вами гордятся заслуженно».

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