2018-12-13T13:19:28+03:00
Общество

В школе №14 отметили День Конституции правовой викториной

Иван Чухнин
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Деньги Конституции РФ вологодские школьники отметили интеллектуальной игрой.Деньги Конституции РФ вологодские школьники отметили интеллектуальной игрой.
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В школе №14 отметили День Конституции. Старшеклассники сыграли в интеллектуальную игру на знание конституционного права. Мероприятие провел депутат Вологодской городской Думы Игорь Катухин совместно с педагогами школы.

Викторина была приурочена к 25-летию Конституции страны.

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В знаниях состязались 7 команд учащихся 9-11 классов. Участники выполнили три блока заданий. А победителями стали школьники 9 «Б» класса. Они и получили ценные подарки.

О цели конкурса депутат Вологодской городской Думы, заместитель председателя постоянного комитета по вопросам местного значения и законности, кандидат юридических наук Игорь Катухин сказал так: "Необходимость сформировать у ребят понимание роли и значения Конституции и государственных символов. Чтобы уже с юного возраста вологжане понимали, что необходимо быть грамотным в правовом отношении, уметь пользоваться законами, знать свои права и обязанности".

Фото пресс-службы Вологодской городской Думы.

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