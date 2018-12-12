В Прилуках Новый год можно будет праздновать сразу на трех площадках

Сразу на трех площадках жители Прилук смогут отпраздновать Новый год. В этом микрорайоне установлены три новогодние елки.

С просьбой установить ель возле центра «Лидер» жители Прилук обратились к Главе Вологды Юрию Сапожникову на одном из личных приемов. Он пообещал и слово свое сдержал.

На минувшей неделе елка была установлена возле здания на улице Строителей, у дома 10. На этой неделе дерево украсили.

«Эта ель, главный атрибут праздника, появилась по просьбам жителей на площадке у библиотеки, «Лидера» и спортивного корта. Это оживленное место, здесь всегда много детей. Ждем снега и настоящей русской зимы для новогоднего настроения», - прокомментировал Глава Вологды Юрий Сапожников.

«Действительно, место у «Лидера» достаточно оживленное: здесь и детский клуб, и библиотека, рядом магазины. Активисты почистили лед пруда, так что можно покататься на коньках. А елочка здесь очень кстати! Большое спасибо Юрию Владимировичу за то, что откликнулся на нашу просьбу. Мы уже объявили конкурс новогодних игрушек для елки, и ближе к Новому году обязательно сделаем праздник для детей», - отметила председатель совета дома Строителей, 18 Ирина Магнитова.

Также в Прилуках традиционно установлена елка в Монастырском саду. Еще одну управляющая компания установила на площадке у дома 62, на улице Сокольской.