2018-12-19T14:26:15+03:00
Общество

Каток появится в центре Вологды

Мэр города рассказал губернатору про организацию Рождественской сказки
Иван Чухнин
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Каток появится на одной из центральных площадей Вологды к новогодним праздникам. С 30 декабря по 8 января Вологда приглашает в гости на Рождественскую сказку. - там, который традиционно собирает тысячи туристов.

Губернатор области Олег Кувшинников и Мэр Вологды Сергей Воропанов обсудили подготовку города к новогодним торжествам.

В ходе встречи глава региона предложил организовать каток в центре Вологды.

«Прошлый год стал для нас рекордным. Вологодскую область в период новогодних каникул посетило 180 тысяч туристов и экскурсантов, в Вологду - 45 тысяч. Это серьезный результат, мы вошли в топ -10 самых популярных регионов для новогоднего отдыха. И, конечно, программы, которые проходят в областной столице, вызывают огромный интерес среди вологжан и гостей".

-

-

Разговор об благоустройстве, убранстве, новогодних мероприятиях. Олег Кувшинников заметил: " В других городах заливают катки на общественных пространствах, предлагаю рассмотреть такую возможность и в Вологде. Это технически непросто, необходимо ровное пространство без уклонов, очистка воды и так далее, но если эту удастся, то мы сделаем вологжанам очень приятный сюрприз."

Мэр Вологды Сергей Воропанов предложил в качестве площадок для катка можно рассматривать Кремлевскую площадь или площадь Революции. Специалисты города оценят технические возможности и выберут наиболее подходящий вариант.

Сергей Воропанов представил губернатору Олегу Кувшинникову и заместителю губернатора Олегу Васильеву программу проекта «Рождественская сказка". Как сообщает пресс-служба Администрации города Вологды, этот проект уже вошел в топ-10 самых ожидаемых новогодних событий в России.

Мероприятия стартуют 30 декабря на площади Революции, где огни на главной елке зажгут Российский Дед Мороз и сказочная Царевна Морошка.

«Традиционно будут задействованы две площадки в центре города - днем гулянья развернутся на Кремлевской площади, а вечером творческие коллективы выступят на площади Революции. Кроме того, семейные праздники будут проводиться в микрорайонах города. Параллельно с новогодними программами пройдут выставки, театры, музеи. Особый сюрприз готовят рестораны. В период новогодних праздников они будут подавать в качестве комплемента каждому посетителю наш брендовый продукт - бесплатную порцию вологодского масла. В проекте участвуют 8 крупных ресторанов города», - рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Полностью готовы к приему туристов гостиницы: сейчас в Вологде работают 47 коллективных средств размещения: гостиницы, хостелы, мини – отели, гостевые дома. Одномоментно они готовы принять около 3000 человек. Значительная часть номеров уже забронирована.

-

-

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Актуальный репортаж: перестройка экономики Донбасса
Более полутора лет прошло с того момента, как донбасские предприятия, принадлежавшие киевским олигархам, сменили собственника. Что изменилось с тех пор, стали ли жить лучше граждане этих двух республик? Об этом - в материале нашего собкорра в ДНР
Аэрофлот зарегистрировал породную группу своих служебных собак и провел их презентацию в терминале «В» аэропорта Шереметьево
19 декабря 2018 года, Москва. Аэрофлот зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации (РКФ) и провел ее презентацию
Владислав Шестаков: "ГИЛС сегодня ассоциируется со знаком качества в сфере производства лекарств"
Директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик рассказал, как осуществляется контроль за выпуском поставляемых в Россию зарубежных препаратов, и какие нарушения наши эксперты выявляют чаще всего
Новости 24
В Прилуках на автобусной остановке до смерти забили вологжанина
Череповчанин с тяжелыми травмами попал после драки в больницу
Школьник из Вологды обокрал родных одноклассника
Министр Владимир Колокольцев наградил вологодских полицейских за спасение подростка
В Череповце на Архангельской улице сгорела «Газель»
В Вологодской области утвердили предельные тарифы на вывоз мусора
В Вологде магазинный вор сломал продавщице нос
В Вологде половина жителей вернулись в пострадавший от взрыва газа дом
В Вологде задержан вор-лоточник
Похороны погибшей при взрыве газа женщины оплатит администрация Вологды
В Вологодской области поезд протаранил лесовоз
В Череповце поймали серийного интернет-мошенника
Псевдогазовики обманывали жителей Вологды
Ранее судимая череповчанка получила доступ к чужим деньгам
Олега Яшина уволили из ХК «Северстали»
Дачный дом вологжанки сравняли с землей судебные приставы
Лобовое столкновение под Великим Утюгом
Служебная собака Женейра помогла вернуться ребенку домой
В ДТП на обходе Вологды женщина устроила ДТП на встречке
Череповчанин отомстил соседу поджогом авто
В Череповце из клиники ушел инвалид с психическим расстройством
В Соколе прошли похороны утонувшего мальчика
Снегоход наехал на легковушку в центре Вологды
В управление соцзащиты Вологды пришел новый начальник
В Вологде возбуждено уголовное дело из-за ночного взрыва газа
На городской свалке Вологды нашли тело ребенка