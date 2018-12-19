Каток появится в центре Вологды

Каток появится на одной из центральных площадей Вологды к новогодним праздникам. С 30 декабря по 8 января Вологда приглашает в гости на Рождественскую сказку. - там, который традиционно собирает тысячи туристов.

Губернатор области Олег Кувшинников и Мэр Вологды Сергей Воропанов обсудили подготовку города к новогодним торжествам.

В ходе встречи глава региона предложил организовать каток в центре Вологды.

«Прошлый год стал для нас рекордным. Вологодскую область в период новогодних каникул посетило 180 тысяч туристов и экскурсантов, в Вологду - 45 тысяч. Это серьезный результат, мы вошли в топ -10 самых популярных регионов для новогоднего отдыха. И, конечно, программы, которые проходят в областной столице, вызывают огромный интерес среди вологжан и гостей".

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Разговор об благоустройстве, убранстве, новогодних мероприятиях. Олег Кувшинников заметил: " В других городах заливают катки на общественных пространствах, предлагаю рассмотреть такую возможность и в Вологде. Это технически непросто, необходимо ровное пространство без уклонов, очистка воды и так далее, но если эту удастся, то мы сделаем вологжанам очень приятный сюрприз."

Мэр Вологды Сергей Воропанов предложил в качестве площадок для катка можно рассматривать Кремлевскую площадь или площадь Революции. Специалисты города оценят технические возможности и выберут наиболее подходящий вариант.

Сергей Воропанов представил губернатору Олегу Кувшинникову и заместителю губернатора Олегу Васильеву программу проекта «Рождественская сказка". Как сообщает пресс-служба Администрации города Вологды, этот проект уже вошел в топ-10 самых ожидаемых новогодних событий в России.

Мероприятия стартуют 30 декабря на площади Революции, где огни на главной елке зажгут Российский Дед Мороз и сказочная Царевна Морошка.

«Традиционно будут задействованы две площадки в центре города - днем гулянья развернутся на Кремлевской площади, а вечером творческие коллективы выступят на площади Революции. Кроме того, семейные праздники будут проводиться в микрорайонах города. Параллельно с новогодними программами пройдут выставки, театры, музеи. Особый сюрприз готовят рестораны. В период новогодних праздников они будут подавать в качестве комплемента каждому посетителю наш брендовый продукт - бесплатную порцию вологодского масла. В проекте участвуют 8 крупных ресторанов города», - рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Полностью готовы к приему туристов гостиницы: сейчас в Вологде работают 47 коллективных средств размещения: гостиницы, хостелы, мини – отели, гостевые дома. Одномоментно они готовы принять около 3000 человек. Значительная часть номеров уже забронирована.