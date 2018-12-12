В Вологде займутся профориентацией

Городские власти, работодатели и профсоюзы Вологды намерены укрепить совместную работу в профориентации.

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономической политики на 2019-2021 годы было подписано в Вологде.

Документ был завизирован на форуме «Рабочая обстановка», который второй раз организован городскими властями.

Профориентация будущих специалистов и реальное трудоустройство молодежи стало ключевой темой форума «Рабочая обстановка» в целом.

Город постоянно ведет работу с предприятиями, где требуются молодые кадры. Для подготовки квалифицированных сотрудников в будущем на базе МЦ «ГОР.СОМ 35» откроется «Школа профориентации», сообщает ВОЛОГДА.РФ

«Традиционно в конце года в Вологде подписывается городское трехстороннее соглашение, и 2018 год не станет исключением. Ежегодно в Соглашение добавляются актуальные вопросы социально-экономической политики города, в том году это были направления работы по неформальной занятости. На этот раз при разработке проекта соглашения мы дополнили его направлениями совместной работы в сфере профориентации», – отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

На сегодняшний день на городских предприятиях актуальна проблема поиска и трудоустройства грамотных сотрудников.

«Проблема нехватки квалифицированных кадров, конечно, глобальная. Мы потеряли часть средних учебных заведений. А восстановление этого пласта - процесс довольно длительный. Проблема еще и в том, что в нынешних условиях теоретическая подготовка студентов не всегда отвечает запросам работодателей. Поэтому крупные заводы Вологды сейчас готовят специалистов на своих площадках самостоятельно», – сообщил председатель Вологодской городской Федерации профсоюзов Иван Куприченков.

Но как показаывет практика, работодатель заинтересован в профессионализме кадров, а не в их обучении.

"Работа в направлении профориентации, в том числе возможность для молодых работников приходить на предприятие уже профессионалами, крайне важна», – пояснил председатель Вологодского городского отделения РОР «Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области», депутат Вологодской городской Думы Константин Шепель.