Елочные базары в Вологде начнут работать 21 декабря

Стало известно, где в Вологде будут работать елочные базары. Купить зеленую ель можно будет уже 21 декабря. Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, на карте елочных базаров отмечено восемь адресов, где будут продаваться ели. Самой крупной площадкой вновь станет Торговая площадь.

Елочные базары откроются на перекрестке улиц Псковской и Ленинградской; на площадках по адресу ул. Конева, 6-8 и ул. Герцена, 68-70; по адресам Ленинградская, 78, 134, Новгородская, 2, а также на площади Чайковского.

Организаторы предполагают, что к концу декабря добавятся еще около десяти площадок. Как заверяют власти, на елочных базарах будут торговать только законно работающие в этом направлении предприниматели.

Напомним, за несанкционированную рубку елей предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

Сейчас Департамент экономического развития Администрации города Вологды принимает заявки от предпринимателей, которые планируют открыть предновогоднюю торговлю елями.

На сегодняшний день заключены договоры с 18 предпринимателями, которые имеют специальные порубочные билеты. Причем, заявки могут поступить и из других регионов. Например, в прошлом году в Вологде торговали ярославскими елями.

Как сообщает горадминистрация, заявки от предпринимателей принимаются до 21 декабря по адресу: улица Козленская, д. 6.

Все справки можно получить по телефону: (8172)72-96-78.