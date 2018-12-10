Мобильная приемная с участием городских депутатов прошла в школе №5 Вологды

В школе № 5 Вологды в рамках работы городской мобильной приемной собрались жители центральных микрорайонов города, представители ТОСов «Центральный» и «Предтеченский», участковые-уполномоченные, общественники, ветераны, специалисты УК и ресурсоснабжающих организаций. На вопросы вологжан отвечали городские чиновники и депутаты Светлана Разина и Юрий Маркевич.

Вологжан беспокоило состояние жилищного фонда, ремонт дворов и общественных пространств по программе «Городская среда».

Жители могли ознакомиться с актуальными списками - какие дворы будут отремонтированы до 2022 года.

Руководитель УК «Коммунальщик» смог пояснить возникшие вопросы относительно начисления сумм за коммунальные услуги, а также проинформировал о профилактических работах на крыше дома на улице Ветошкина, 97.

Еще одна тема была затронута – безопасность в микрорайоне и соблюдение правопорядка. Полицейские подробно рассказали гражданам о работе «горячей линии» и телефонах доверия, куда можно передать сведения о злоумышленниках-распространителях наркотических и других запрещенных веществ. Так, анонимный звонок можно сделать по номерам: 78-63-63, 54-54-38, 21-44-34 или 8-911-503-92-95.

Как сообщает пресс-служба Вологодской городской Думы, это уже вторая информационная встреча жителей центрального микрорайона с городскими властями.

«Благодаря активности жителей и поддержке команды городской власти за год были решены проблемы по частичному ремонту дорог и тротуаров на улицах Яшина, Герцена, Зосимовская, Чехова и Пирогова. На улице Ветошкина отремонтирован спортивный корт. Открыта библиотека № 15. Впереди еще много работы», - подытожил Юрий Маркевич.