2018-12-14T11:55:14+03:00
Общество

Центр Вологды засверкал новогодними огнями

Город готовится к Рождественской сказке
Иван Чухнин
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Новогоднюю иллюминацию начали подключать в Вологде - украшение города выходит на финальную стадию.

На площади Революции установлена главная ель - высотой около 20 метров. Ее уже украсили гирляндами и шарами. Кроме того, завершается подключение новогодней иллюминации.

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«Мы заканчиваем последние подготовительные работы по подключению. 13 декабря, начиная с 17:00, поэтапно мы начали подсвечивать город. Засверкает Кремлевский сад и его входная группа, аллея по улице Пушкинской - от Советского проспекта до улицы Герцена, входная группа парка Победы, вся площадь Революции, включая административные здания и Детский парк. Это около 125 прожекторов, почти 5 км иллюминации, порядка 250 шаров и колокольчиков на двух новогодних елках - на Кремлевской площади и площади Революции», - сообщила директор Дирекции концертно-зрелищных представлений и праздников Вологды

Галина Цыпкус.

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В центре установлены прожекторы, сноуфоллы - мерцающие сосульки, светодинамический фонтан и фигура Деда Мороза на тройке лошадей.

А над отремонтированным Каменным мостом вновь засияет «звездное небо» - сотни белых огоньков.

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Также к украшению города присоединился вологодский бизнес. Предприниматели планируют украсить 5 главных улиц города. Принять участие в украшении областной столицы могут все желающие. В городе проходит конкурс «Цветущий зимний город».

Вологда готовится к новогодним праздникам - в областной столице пройдет проект «Рождественская сказка в Вологде».

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30 декабря праздник стартует на площади Революции, где новогодние огни на главной елке зажгут Российский Дед Мороз и гостья из Архангельской области Царевна Морошка.

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