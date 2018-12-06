Волонтеры продвигают в Вологде донорское движение

Встреча, посвященная вопросам донорства и роли волонтеров в донорском движении прошла в канун Международного дня добровольца в Общественном совете по пропаганде донорского движения и соблюдению прав доноров.

Участники встречи выработали и обсудили механизмы привлечения в число доноров вологжан всех возрастов, сделав акцент на молодежь и в особенности волонтеров. По итогам обсуждения участниками встречи принято обращение к жителям Вологодчины с призывом влиться в ряды донорского движения, пропагандировать здоровый образ жизни. В Общественный совет по пропаганде донорского движения и соблюдению прав доноров вошла Председатель Молодежного парламента Вологды Мария Шатунова.

«Многие из членов Молодежного парламента города являются активными донорами. Также в начале года они проводили ко Дню Донора масштабную информационную работу в социальных сетях, а затем сами пришли на станцию переливания и сдали кровь», - отметила Мария Шатунова.

На сегодняшний день донорами являются 16 тысяч жителей Вологодской области.