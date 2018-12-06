2018-12-06T12:39:37+03:00
Общество

Волонтеры продвигают в Вологде донорское движение

Иван Чухнин
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Встреча, посвященная вопросам донорства и роли волонтеров в донорском движении прошла в канун Международного дня добровольца в Общественном совете по пропаганде донорского движения и соблюдению прав доноров.

Участники встречи выработали и обсудили механизмы привлечения в число доноров вологжан всех возрастов, сделав акцент на молодежь и в особенности волонтеров. По итогам обсуждения участниками встречи принято обращение к жителям Вологодчины с призывом влиться в ряды донорского движения, пропагандировать здоровый образ жизни. В Общественный совет по пропаганде донорского движения и соблюдению прав доноров вошла Председатель Молодежного парламента Вологды Мария Шатунова.

«Многие из членов Молодежного парламента города являются активными донорами. Также в начале года они проводили ко Дню Донора масштабную информационную работу в социальных сетях, а затем сами пришли на станцию переливания и сдали кровь», - отметила Мария Шатунова.

На сегодняшний день донорами являются 16 тысяч жителей Вологодской области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
Похороны погибшей при взрыве газа женщины оплатит администрация Вологды
В Вологодской области поезд протаранил лесовоз
В Череповце поймали серийного интернет-мошенника
Псевдогазовики обманывали жителей Вологды
Ранее судимая череповчанка получила доступ к чужим деньгам
Олега Яшина уволили из ХК «Северстали»
Дачный дом вологжанки сравняли с землей судебные приставы
Лобовое столкновение под Великим Утюгом
Служебная собака Женейра помогла вернуться ребенку домой
В ДТП на обходе Вологды женщина устроила ДТП на встречке
Череповчанин отомстил соседу поджогом авто
В Череповце из клиники ушел инвалид с психическим расстройством
В Соколе прошли похороны утонувшего мальчика
Снегоход наехал на легковушку в центре Вологды
В управление соцзащиты Вологды пришел новый начальник
В Вологде возбуждено уголовное дело из-за ночного взрыва газа
На городской свалке Вологды нашли тело ребенка