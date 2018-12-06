Первая мировая война - в Вологодской городской Думе

Снимки времен Первой мировой войны представлены в здании Вологодской городской Думы.

Выставка «Забытые лица великой войны» открылась в городском парламенте. В течение декабря вологжане смогут увидеть фотографии тех времен.

Организаторы выставки – местное городское отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Вологодское военно-историческое общество.

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В экспозиции также представлены элементы военного быта: награды тех лет, боевая амуниция, котелки. Но предметы лишь передают дух эпохи и напоминают зрителям о события тех времен. В центре выставки – истории вологжан-участников первой мировой. За каждой фотографией кроется своя история: судьба человека или целой семьи. В этом году было найдено и восстановлено захоронение поручика Виктора Волохова в Вологодском районе. Памятник был торжественно открыт 11 ноября – в день окончания Первой мировой войны. А на следующий день в военно-историческое общество обратились его родственники, которые передали его портрет.

А снимок с названием «У полевого штаба» нашел писатель Роберт Балакшин в одном из заброшенных домов Вологды. О фотографии и людях, изображенных на ней пока нет никакой информации.

«Здесь есть портеры и офицеров, и рядовых бойцов. Все они воевали в разных частях. Вологжане были и на флоте, и в авиации, есть и пехотинцы, и артиллеристы. Фоторяд достаточно ограниченный, и понятно, что здесь далеко не все участники сражений. Выставка называется «Забытые лица великой войны», и наша задача заключалась в том, чтобы мы вгляделись в эти лица и они как бы посмотрели на нас. Чтобы мы понимали, что это тоже наши соотечественники, что они любили свою Родину, свои семьи. Чтобы мы не разрывали свою историю, а рассматривали ее как единое целое. За давностью события могут забываться, и одна из задач выставки – сделать так, чтобы это забвение преодолеть», - пояснил председатель Вологодского военно-исторического общества Алексей Минаев.

Выставка приурочена ко Дню Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря, и проходит в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Историческая память».

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«Мы уделяем внимание сохранению памяти о военных подвигах нашего народа. Прославить их – одна из задач проекта «Историческая память». Благодаря выставке вологжане смогут увидеть военный быт конца XIX – начала XX веков, награды и оружие той поры, запомнить имена наших земляков, павших в сражениях», - отметил координатор проекта на территории города Вологды Михаил Громов.

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Добавим, что экспозиция располагается в фойе большого зала Вологодской городской Думы по адресу: Козленская, 6, 4 этаж.