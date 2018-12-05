Тогда мы идем к вам: мошенники против пенсионеров

Самое подлое и самое позорное, что можно представить, творится в нашем обществе: жертвами преступников все чаще становятся пожилые люди

По данным УМВД России по Вологодской области, с начала года зарегистрировано 1700 случаев мошенничества, но на самом деле пострадавших может быть намного больше, так как не каждый обращается за помощью в правоохранительные органы, считая, что это их собственная вина и деньги уже не вернуть.

Сейчас наиболее распространен сейчас такой вид мошенничества, который специалисты называют "дистанционный". Преступник и жертва друг друга даже не видят: человека обворуют, а он и не знает - кто это сделал, откуда, зачем - и никогда вора не опознает.

У многих пожилых людей есть дети и внуки, этим и пользуются мошенники. Недавно в Вологде произошел вот такой случай. Пенсионерке на мобильный телефон ночью кто-то позвонил. Естественно, со сна женщина плохо соображала. Она услышала взволнованный мужской голос: «Мама, я сбил человека, что делать, меня посадят». Женщину охватила паника. А по телефону уже говорили, что нужны деньги, чтобы вытащить сына из тюрьмы. Для этого она должна взять всю имеющуюся наличность, завернуть купюры в газету и передать их курьеру. Она так и поступила. Деньги на том конце провода получили, но со словами: «Сейчас все разрешится», связь прервалась. Когда женщина опомнилась и позвонила сыну, было уже поздно, деньги были потеряны.

Как комментируют специалисты, злоумышленники специально создали спешку, очень быстро и эмоционально говорили. И в подобных случаях ошеломленные пенсионеры, как правило, верят, что родной человек попал в беду и, желая вытащить своего ребёнка из тюрьмы, они готовы заплатить любые деньги...

Кстати, как сообщил нам начальник отдела Управления уголовного розыска УМВД, майор полиции Сергей Киселёв, примерно 25% от подобных хищений совершаются в отношении пенсионеров. И это неудивительно. Мир вокруг меняется с огромной скоростью и пожилые люди не успевают осваивать его. Они, как правило, доверчивы, восприимчивы к внушению, их очень легко ввести в заблуждение.

Мошенники ищут таких жертв разными способами: провожают до дома, под видом соцработников обходят соседей, добывая нужные сведения.

В Вологде распространены и другие виды мошенничества. Так, преступники могут представиться сотрудниками различных служб. Иногда они одеты в униформу и даже имеют удостоверения. Как правило, действуют они по два или три человека. Одни предлагают что-то проверить в квартире, всякими способами стараются сбить хозяина с толку, чтобы тот забыл закрыть входную дверь, отвлекают его. В это время другие проникают в квартиру и обшаривают все потайные места.

Также очень часто пенсионерам предлагают обменять купюры. К одной из пожилых вологжанок мошенница пришла под видом социального работника и сообщила, что если женщина не согласится поменять деньги, то на следующий день они "сгорят". Естественно, бабушка, пережившая множество денежных реформ, согласилась. На следующий день, попытавшись приобрести продукты в магазине на "новые" деньги, пенсионерке сообщили, что её деньги ненастоящие, а являются билетами «Банка приколов»...

Вторая, схожая ситуация с подменой денег на фальшивые, произошла с другой женщиной. Визитерша сказала, что бабушке полагается надбавка к пенсии в размере 1,5 тысячи рублей, достала 5-тысячную банкноту и, получив сдачу, ушла. Пенсионерка узнала об обмане позже, когда отправила своего сына в магазин купить продукты. Купюра оказалось также билетом «Банка приколов».

Бывают случаи, когда к людям приходят и предлагают, например, установить фильтры для воды. В большинстве случаев цена на такие товары завышена в два, а то и три раза. Такое не так давно произошло в одном из домов на улице Энгельса областной столицы. Мошенники ходили по квартирам и предлагали установить дорогостоящее оборудование для очистки воды. Они уверяли людей, что вода, которая течет из под крана, опасна для здоровья. Жулики пугали жителей дома, что если не поставить предложенный фильтр, это может грозить серьезными заболеваниями. Естественно, нашлись люди, которые согласились.

Одна из пенсионерок выложила за фильтр 11 тысяч рублей, тогда как в любом магазине его можно приобрести по цене около 3 тысяч рублей. Обычная такса за установку составляет не более тысячи. Но, как нам сказали в правоохранительных органах, к сожалению, в этом случае нельзя привлечь к ответственности за мошеннические действия. Ведь в большинстве случаев эти "бизнесмены" даже заключают договоры купли-продажи. Поэтому очень важно тщательно обдумывать подобные покупки.

Если к вам приходят домой и предлагают что-либо срочно купить, утверждают, что по такой цене вы нигде не купите предложенный товар, пытаются убедить в его жизненной необходимости, знайте: перед вами мошенники.

Ни в коем случае не пускайте посторонних людей к себе в дом.

Пожилым людям желательно вести диалоги с неизвестными через закрытую дверь. Прежде чем что-то приобрести от подобных подозрительных личностей, лучше посоветоваться, позвонив родственникам или друзьям.

На сайте УМВД есть памятка, которая повышает осведомленность граждан в области мошенничества:

Что делать, если Вам показалось, что с Вами разговаривает мошенник?

1. Самое главное — не паниковать. Мошенники — хорошие психологи, и легко чувствуют ваш страх, растерянность, панику.

2. Не бросайтесь выполнять требования звонящего, даже если вы услышали голос родственника или друга или личную информацию о нем или о себе. Сначала пробуйте дозвониться якобы «потерпевшему» по всем известным вам номерам.

3. Ни в коем случае не называйте звонящему своего местоположения или какой-либо еще дополнительной информации.

4. По возможности начинайте звонить по второму телефону не прерывая связи со звонящим. Если у вас закралось подозрение в мошенничестве — сообщите, что плохо слышите звонящего, это даст вам дополнительное время на обдумывание и совершение дальнейших действий, а также даст возможность запомнить или идентифицировать голос звонящего.

5. Запишите точные даты и время звонков. Даже если номер не определен, то, зная точное время звонка, ваш оператор связи сможет установить номер звонящего.

6. Старайтесь дезинформировать звонящего. Если вас просят приехать или передать что-то в определенное место, или же сообщают место произошедшего чрезвычайного положения с участием, например, вашего знакомого — сообщите звонящему, что вы как раз находитесь в 5 минутах от этого места и сейчас же туда прибудете, после чего положите трубку или внимательно следите за реакцией звонящего.

7. Оставляйте заявление о произошедшей (удачной или неудачной) попытке мошенничества в полиции с указанием всех телефонных номерах звонившего и с точным временем звонков, сообщите о произошедшем случае своего оператора связи и оператора связи мошенника, проинформируйте своих друзей.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, правоохранительные органы на постоянной основе информируют граждан о разновидностях мошеннических схем. И это дает результаты. В сравнении с прошлым годом прослеживается тенденция к снижению случаев мошенничества. В прошлом году было зафиксировано 2136 случаев мошенничества, в этом - пока 1700.

Несмотря на это, мошенничество все-таки остается большой проблемой. Поэтому проведите профилактическую беседу со своими бабушками и дедушками, пожилыми родителями, это поможет сохранить им не только деньги, но и здоровье.