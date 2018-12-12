В Вологде произошло Новогоднее волшебство!

"Комсомольская правда" провела в Вологде очередной конкурс "Новогоднее волшебство". Рассказы и стихи, сказочные истории - более 40 работ пришло в адрес редакции. И перед жюри была сложная задача, выбрать самые волшебные.

- Мы рады, что десятки семей занимались творчеством вместе. Мы считаем, что самая главная задача состязания - соединить родных людей творчеством. И она выполнена! - сказала Светлана Крупнова, руководитель отдела продаж "Комсомольской правды в Вологде".

Она поблагодарила всех партнеров конкурса:

- Благодаря вам подарков участникам оказалось даже больше, чем ожидалось. Конкурс "Новогоднее волшебство" вызвал неподдельный интерес у вологодских семей. Об этом говорит статистика в интернете - счетчики зафиксировали более 7000 просмотров этой темы.

Генеральным партнером конкурса"Новогоднее волшебство" стал Автоцентр «МАРКА».

Автоцентр «МАРКА» - официальный дилер Datsun и Nissan в Вологодской области. С первого дня работы он предлагает своим клиентам широкий спектр услуг. Это не только большой выбор автомобилей Nissan и Datsun в наличии, с ПТС, а и заключение сделки за один день.

Это выгодные кредитные предложения с низкой процентной ставкой от ведущих банков, программы льготного кредитования для пенсионеров, программа утилизации и трейд-ин. Также есть специальные условия для выпускников и учащихся автошкол, студентов.

Автоцентр "Марка " - это сервисное обслуживание и надежная гарантийная поддержка современных автомобилей.

Кстати, иногородним автоцентр компенсирует все затраты на проезд до Автоцентра "МАРКА", а также заправит полный бак бензина и оплатит регистрацию в ГИБДД вашего нового автомобиля Datsun или Nissan.

Руководитель Автоцентра ООО «Марка» в Вологде, Виталий Тараканов и начальник отдела маркетинга Полина Белобородова,отметили творческую работу и вручили подарок Тимуру Новожилову. Конечно же, это был игрушечный автомобиль.

Всем детям, пришедшим на праздник, от Автоцентра "Марка" были вручены подарки - занимательные пазлы.

Давний партнер "Комсомолки" и конкурса "Новогоднее волшебство" - Северная железная дорога. Пресс-секретарь Вологодского региона СЖД Лилия Сенченко пригласила всех в гости к Деду Морозу:

- Чтобы все желающие смогли добраться в зимнюю сказку комфортно и безопасно, ОАО «РЖД» в декабре и январе традиционно назначает дополнительные поезда в Великий Устюг и Котлас. В этом году они пойдут не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Казани, Саратова, Челябинска и других городов.

Лилия Сенченко вручила семье Анны Туркиной огромный гобелен.

ЗАО "Агромясопром" стало партнером конкурса "Новогоднее волшебство" второй раз. Подарок от организации был вручен Кристине Климовой начальником отдела маркетинга Марией Арсеньевой. А все приглашенные на мероприятие, получили вкусные и питательные подарки с продукцией предприятия. Мария Арсеньева поблагодарила всех участников и сказала: «Агромясопром на рынке уже 24 года. Мы работаем для вас, наши любимые вологжане! Мы гордимся высоким качеством своей продукции, потому что мы производим колбасу, которую едим сами и советуем вам! Спасибо за то, что вы выбираете нас!»

Организаторы конкурса заявляли о 7 победителях. Однако на награждение было приглашено значительно больше - благодаря "Музею занимательных наук Эйнштейна" и "Поляне сказок".

Одно из самых занимательных мест в Вологде, предоставило сразу четыре подарка!

"Музей занимательных наук Эйнштейна" и" Поляна сказок" были придуманы для маленьких «почемучек», но взрослых здесь можно встретить намного чаще детей. Два интерактивных музея для людей любого возраста находятся под одной крышей. Сюда приходят компаниями и классами, а также - всей семьёй.

Управляющий детским научно-развлекательным центром Эйнштейна, Маргарита Серова, вручила билет на елку "Когда Мороз был маленький" - Ангелине Шатковой и ее родителям. Билет на елку "Последний богатырь" - Матвею Медведеву. Билет на пижамную вечеринку получила Карина Гребелкина. А сертификат для 4 человек на час лазертага –Нурлан Гусейнов.

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Семейный ресторан "Дрова" находится на берегу реки Вологды. Многие вологжане уже оценили этот уголок-обновленной древней Вологды. В ресторане "Дрова" - потрясающие блюда мировых кухонь, изысканная карта бара, замечательный кофе.

А пока родители отдыхают в атмосфере уюта, дети смогут играть и веселиться в специальной детской комнате. Директор ресторана, Ольга Зяблицева, вручила семье Ильи Игумнова подарок.

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Фонд поддержки гражданских инициатив уже второй год является партнером «Комсомолки» и конкурса "Новогоднее волшебство". Фонд поддерживает некоммерческие организации региона, инициативные группы граждан и гражданских активистов. Здесь проводятся бесплатные обучающие мероприятия, консультации специалистов, благотворительные акции.

Директор «Фонда поддержки гражданских инициатив» Людмила Кулик выделила из всех работ творчество Романа Печурина и вручила ему творческий подарок - все для создания картины, которую можно рисовать всей семьей.

Партнеру конкурса пекарня "Царские пироги"по душе пришлось творчество семьи Стрелковых - Григорьевых.

В пекарне «Царские пироги» мастера каждый день замешивают тесто, добавляя в него не только полезные ингредиенты, но и частичку своей души, своё хорошее настроение!

Вместе с фирмой "33 пингвина" "Царские пироги" накрыли воистину царский стол!Вкусные, ароматные и красивые, с начинками на любой вкус царские пироги стали украшением нашего стола!

Вот уже 5 лет мороженое фирмы «33 пингвина», известной не только в России, но и за рубежом, можно попробовать в Вологде. Всего в ассортименте более 30-ти видов мороженого - это и сливочные вкусы, и сорбеты (щербеты), и популярное вегетарианское органическое мороженое без лактозы.

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Подается оно в красочной креманочке или в хрустящем вафельном рожке. А доверие к лакомству завоевано за счет использования натуральных ингредиентов. Полакомиться вкусным мороженым "33 пингвина" приходят целыми семьями. В этом году «33 пингвина» стали партнерами конкурса "Новогоднее волшебство".

От "Комсомолки"сладкий подарок получила, Полина Верещагина за душевное стихотворение.

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Организаторы выслушали столько добрый слов от пришедших на праздник участников конкурса, что сомнений нет - Новогоднее волшебство произошло! И обязательно повторится!