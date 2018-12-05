Они еще и танцуют: в Череповце сотрудники Пенсионного фонда сняли свою версию хита Skibidi

Сотрудники череповецкого отделения Пенсионного фонда сняли свою версию клипа на песню Skibidi группы Little Big. Он появился на официальном сайте Череповца.

Как прокоментировала представитель отделения Пенсионного Фонда России по Вологодской области Ольга Прусакова, ролик подготовлен для областного конкурса ПФР «Лучший специалист клиентской службы», который проходит каждый год и в этот раз он был посвящен развитию электронных услуг.

В энергичном клипе снимались череповчане - сотрудники фонда, а главный герой — хореограф шоу-балета «Магия» Михаил Виноградов. В клипе занят только один клиент - пожилая женщина. А идею предложила главный режиссер ДК «Строитель» Юлия Толбузина.

Главная мысль ролика - много лишних движений можно и не делать, все услуги в ПФР можно получить через интернет.

- К 2019 году 70 процентов услуг мы должны предоставлять в электроном виде. Сейчас даже на пенсию можно выйти, не посещая наше учреждение. В конкурсе роликов участвовали все 6 наших подразделений. Мне например, понравился ролик из Грязовца. А вот аудитория интернета с интересом смотрит череповецкий ролик, - прокомментировала представитель Отделения ПФР по Вологодской области Ольга Прусакова.

- Клип мы сняли за один день, но до этого неделю репетировали. Теперь у нас есть корпоративный танец, все управление может синхронно танцевать Skibidi. Думаю, это достойная пародия, — приводит сайт cherinfo.ru слова руководителя череповецкого управления Наталии Самчук.

Ролик является пародией на клип группы Little Big на песню Skibidi. После появления клипа на трек Skibidi в интернете был запущен челлендж с повторением характерных танцевальных движений в самых неподходящих для этого ситуациях.