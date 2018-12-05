Оформляем больничный, пособия и льготы через интернет: просто, удобно, быстро

ДОВЕРИЕ К ЦИФРЕ

За круглым столом встретились работники Вологодского регионального отделения ФСС РФ во главе с управляющим Наталией Медведевой, представители предприятий и организаций области, медики и журналисты региональных СМИ.

Напомним, ФСС РФ отвечает за выплату пособий в связи с материнством, «больничных» в случае временной нетрудоспособности, за реабилитацию пострадавших от несчастных случаев на производстве, а также за обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением.

Всего на учете в Вологодском отделении ФСС - более 44 тысяч организаций-работодателей, где трудятся более 384 тысяч человек, из которых около 121 тысячи работают на вредном производстве.

Как сообщила Наталия Медведева, региональный Фонд социального страхования оказывает в электронном виде 19 государственных услуг.

Так, с 1 июля 2017 года в регионе традиционный бумажный лист временной нетрудоспособности активно заменяется электронным, оформление которого занимает меньше времени, исключает вероятность ошибок и подделки. К проекту на сегодняшний день присоединилось 50 лечебных заведений, 824 работодателя. Уже выписано около 7 тысяч электронных больничных.

Судя по всему, в скором времени электронные больничные вытеснят из документооборота бумажные версии.

ДОСТУПНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

Еще один из интересных сервисов связан с тем, что Фонд социального страхования ставит задачу сделать свою деятельность прозрачной и призывает общество участвовать в контроле за госзакупками, которые он производит. Для этого ведомство запустило проект «Открытый контракт».

Как рассказала и.о. председателя Вологодской областной организации Всероссийского общества инвалидов Татьяна Платонова, у каждого гражданина появилась возможность контролировать весь процесс закупки, начиная с технического задания. В обсуждении могут участвовать и поставщики, и получатели услуг. Например, при наличии замечаний и предложения конкурсная документация будет доработана.

В прозрачности закупок организации может убедиться каждый, кто зайдет на сайт http://ok.fss.ru/.

В сентябре 2018 года региональное отделение и РЖД перешли на новую процедуру оформления документов для проезда к месту лечения льготников.

Бесплатный проезд теперь осуществляется по электронным талонам, для получения билетов по которым достаточно будет зарегистрироваться на сайте РЖД или предъявить паспорт в железнодорожной кассе. Другие документы не нужны.

Это востребованная услуга. В прошлом году правом на бесплатный проезд по путевкам, выданным региональным отделением ФСС, и по направлениям Департамента здравоохранения Вологодской области, воспользовались 4,5 тысяч человек. Все они вынуждены были обратиться за билетами в железнодорожную кассу. А по электронному талону билет можно оформить в интернете, без очередей и путешествий на вокзал. С сентября уже оформлено 250 электронных талонов.

По мнению Максима Выдрова, председателя правления Вологодской городской общественной организации инвалидов, заместителя председателя Молодёжного парламента Вологодской области получение электронного талона на проезд на железнодорожном транспорте ждали давно, и для людей с ограниченными возможностями данное нововведение значительно облегчит оформление проездных документов.

Цифровые услуги набирают обороты. В ближайшее время Фонд социального страхования планирует запустить программу "Цифровой социальный юрист" для инвалидов.

С помощью данного сервиса оказание услуг Фонда социального страхования будет осуществляться с помощью гаджетов. Данная инициатива позволит своевременно информировать инвалида о причитающихся ему льготах или предупреждать о времени получения необходимого технического средства реабилитации, а в случае необходимости в автоматическом или полуавтоматическом режиме инициирует претензию поставщику товара.

Фонд подключился к навыкам электронного помощника на базе универсального голосового сервиса Яндекса «Алиса», с помощью которого в скором времени можно будет узнать весь положенный набор бесплатных социальных услуг в конкретной жизненной ситуации, будь то несчастный случай на производстве, получение инвалидности, беременность и отпуск по уходу за ребёнком, выход на больничный. А плюс к этому - адреса магазинов и аптек, где можно приобрести ортопедическую обувь, памперсы, инвалидные коляски и т. д.

В ходе обсуждения электронных услуг Фонда организаторами «круглого стола» было отмечено, что внедрение сервисов будет продолжено с учетом всех замечаний и предложений по их усовершенствованию.