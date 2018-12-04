2018-12-05T12:45:01+03:00
Здоровье

Оформляем электронный больничный: просто, удобно, быстро

В Вологде состоялся круглый стол, где специалисты регионального отделения Фонда социального страхования рассказали об услугах, которые можно получить через интернет
Антон БАЛУЕВ
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Автор фото: Яна ЧУРАКОВААвтор фото: Яна ЧУРАКОВА
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За круглым столом встретились работники Вологодского регионального отделения ФСС РФ во главе с управляющим Наталией Медведевой, представители предприятий и организаций области, медики и журналисты региональных СМИ.

Как сообщила Наталия Медведева, региональный Фонд социального страхования оказывает в электронном виде 19 государственных услуг.

Так, с 1 июля 2017 года в регионе традиционный бумажный лист временной нетрудоспособности активно заменяется электронным. К проекту на сегодняшний день присоединилось 50 лечебных заведений, 824 работодателя. Уже выписано около 7 тысяч электронных больничных.

Обе формы – и бумажная и цифровая - равнозначны, они дают возможность получить страховое обеспечение. Но преимущества электронного листка нетрудоспособности перед бумажным неоспоримы.

Вместо бланка на бумаге пациент получает на руки талон с номером, а вся информация по больничному хранится в Единой информационной системе «ЕИИС». Поэтому его невозможно испортить и потерять. Кроме того, работнику можно отследить весь процесс начисления денежных средств через Личный кабинет на сайте cabinets.fss.ru.

Работодателю выписанный электронный больничный доступен без всяких сложностей в той же автоматизированной системе. Это избавляет его от необходимости хранить документ в бумажном виде - он всегда будет находиться в базе Фонда и может запрашиваться страхователем неоднократно. А это означает, что исчезает проблема учета и хранения бланков строгой отчетности, что немаловажно при проведении Фондом проверок страхователей.

Для медицинских учреждений это тоже плюс: значительная часть формуляра заполняется автоматически. При этом, когда доктор заполняет бланк бумажного больничного, случаются ошибки, а это - головная боль и пациента, и медучреждения. Поэтому электронный больничный упрощает процедуру замены на дубликат.

Как рассказала главный бухгалтер крупного череповецкого предприятия ООО "СтальЭмаль" Наталья Шаршаринова, бухгалтеры приняли новшество «на ура». Не нужно стало проверять документ на предмет ошибок, сверять печати, подписи, данные, подписывать его у руководства. Большое преимущество электронного взаимодействия с Фондом в том, что реестры сведений для назначения региональным отделением пособий работникам в рамках «прямых выплат» формируются автоматически.

Оценили преимущества электронного больничного и врачи.

-На приеме врач предлагает пациенту получить больничный в электронном виде, и, если тот соглашается, просит подтвердить это письменно. На цифровой больничный положительно реагируют молодые люди - у них абсолютное доверие к электронной форме, - поделилась наблюдениями председатель врачебной комиссии Вологодской городской поликлиники №1 Елена Поткина.

Как сообщила и.о. главного врача череповецкой городской поликлиники №7 Евгения Смирнова, медицинскими работниками в целом проект был воспринят положительно. Это подтверждает и то, что в данной поликлинике выписано уже без малого 4 тысячи электронных больничных. Однако, есть люди, которые сомневаются. Но дару убеждения врачей учат 6 лет в вузе! Стоит уговорить одного и другие легко соглашаются оформить электронный больничный.

Судя по всему, в скором времени электронные больничные вытеснят из документооборота бумажные версии.

В ходе обсуждения электронных услуг Фонда организаторами «круглого стола» было отмечено, что внедрение сервисов будет продолжено с учетом всех замечаний и предложений по их усовершенствованию.

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