Память неизвестного солдата почтили в Вологде

3 декабря в России – День неизвестного солдата. В Вологде к Вечному огню пришли вологжане.

Они возложили цветы в память о бессмертном подвиге тех, кто без вести пропал в годы Великой Отечественной войны, защищая Родину.

Около 5 миллионов советских солдат погибли, а их близкие до сих пор не знают, где остались лежать их отцы и деды.

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Задача потомков - вписать в летопись святой Победы имя каждого пропавшего воина. Благодаря вологодскому поисковому отряду сотни семей обрели своих героев, память о них близкие и родные теперь могут чтить не только в молитвах, но и на могиле, на родной земле. В тяжелых условиях, на непроходимой местности добровольцы движения на протяжении долгих лет ведут раскопки по всей области, в Северо-Западных и центральных регионах.

«Совсем недавно мы вернулись из Ленинградской области, где нашли останки 4 бойцов. Нами создана электронная Книга Памяти. Туда данные о пропавших в годы Великой Отечественной войны может разместить каждый. Призываю каждую семью, судьба чьих близких неизвестна, заходить на сайт и оставлять информацию», - рассказал депутат Вологодской городской Думы, известный поисковик Александр Метелкин.

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Напомним, впервые останки неизвестных солдат были торжественно перезахоронены из братской могилы в Александровском сквере Кремля 3 декабря 1966 года. С 2014 года в этот день по всей стране проходят мероприятия, посвященные памяти неизвестного солдата.