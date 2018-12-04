2018-12-04T16:53:24+03:00
Общество

Декада подписки: самое время подписаться на "Комсомолку"

Десять дней действуют скидки на доставку газеты
Иван Чухнин
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 3 по 13 декабря стране проходит Всероссийская декада подписки. Так что вологжане могут подписаться на "Комсомолку" со значительными скидками. Оформить подписку можно не только в почтовых отделениях, но и на сайте https://podpiska.pochta.ru. Этот сайт полностью адаптирован под мобильные устройства.

В эти дни действует скидка издательств, кроме того Почта России снижает стоимость доставки федеральных СМИ, включенных в каталог Почты на 10%, а на поставку региональных газет и журналов – на 15%.

Как сообщает пресс-служба России, одновременно сохраняется скидка на доставку изданий, вошедших в список, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России: 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных подписных агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, включает около 2500 наименований.

Кстати, "Комсомолку" можно выписать не только для себя, но и в качестве новогоднего подарка своим близким. Каждый раз, получая газету, ваш родной человек будет вспоминать вас.

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