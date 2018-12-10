Вологодская городская Дума приглашает горожан на прием в День Конституции
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Вологодская городская Дума приглашает на общероссийский день приема граждан, который пройдет в День Конституции. 12 декабря пройдет общероссийский день приема граждан.
Горожане могут обратиться в Вологодскую городскую Думу по адресу: ул. Козленская, 6, 4этаж. Прием будет проводиться с 12 до 20 часов без предварительной записи.
Личный прием проводится в порядке живой очереди, при этом требуется предъявить паспорт.
Напомним, 12 декабря – в День Конституции Российской Федерации – традиционно проходит Общероссийский день приема граждан. В этот день во всех органах государственной власти запланированы приемы.