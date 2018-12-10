Вологодская городская Дума приглашает горожан на прием в День Конституции

Вологодская городская Дума приглашает на общероссийский день приема граждан, который пройдет в День Конституции. 12 декабря пройдет общероссийский день приема граждан.

Горожане могут обратиться в Вологодскую городскую Думу по адресу: ул. Козленская, 6, 4этаж. Прием будет проводиться с 12 до 20 часов без предварительной записи.

Личный прием проводится в порядке живой очереди, при этом требуется предъявить паспорт.

Напомним, 12 декабря – в День Конституции Российской Федерации – традиционно проходит Общероссийский день приема граждан. В этот день во всех органах государственной власти запланированы приемы.