Поисковики ищут родственников вологжанина, погибшего в Калужской области

В группе "Одноклассники" размещена информация о поисках родственников экипажа самолета Пе-2, найденного в Малоярославецком районе Калужской области.

Среди погибших летчиков - вологжанин Валентин Комаров.

Сводной экспедицией поисковых отрядов, в которой участвовали поисковики из Калужской, Московской, Смоленской областей и Республики Татарстан, в сентябре 2017 года были подняты обломки самолета Пе-2, найденного в Малоярославецком районе Калужской области.

У самолета сохранился заводской номер самолета и номера моторов.

Как выяснилось, самолет относился ко 2-му авиационному полку дальней разведки Генерального Штаба РККА. Он значился пропавшим без вести при вылете на разведку войск противника 12 октября 1941 года.

В экипаже был и вологжанин - воздушный стрелок-радист сержант Комаров Валентин Иванович.

Судя по документам, он родился городе Соколе Вологодской области. Его мать – Комарова, проживала в Соколе, в доме на улице Горького, дом15, квартира 8.

Вместе с сокольчаниным погибли другие члены экипажа.

Как рассказала командир поискового отряда "Беспокойные сердца" Елена Борисова, уже найден внук брата командира звена Павла Бердника. Он сразу эе откликнулся на информацию. А вот с вологжаниным все поиски заходят в тупик.

Как рассказала поисковик, место падения этого самолета показали местные жители осенью 2017 года.

Поисковиками был обнаружен заводской номер самолета, благодаря которому были установлены члены экипажа.

Из болота были подняты фрагменты и моторы самолета, и архивная информация о находке была подтверждена. По словам Елены, самолет сильно горел и был разорван, так что поиски ведутся на большом участке леса.

Но уже точно можно назвать имена погибшего экипажа самолета. Это:

– командира звена, младшего лейтенанта Бердника Павла Александровича, 1918 г.р., уроженца Челябинской области;

– штурмана звена, старшего лейтенанта Пухальского Павла Васильевича, 1916 г.р., уроженца Тульской области;

– воздушного стрелка-радиста, сержанта Комарова Валентина Ивановича, уроженца Вологодской области.

После того как найдут родных погибшего экипажа, состоится торжественно-траурная церемония захоронения останков погибших летчиков.

Командир поискового отряда «Беспокойные сердца» Елена Борисова просит всех, кто что-либо знает о родных героя сообщить по электронной почте: lenopansk@mail.ru или связаться по телефону 8-903-813-89-97.