Пять тысяч мест забронированы в гостиницах Вологды на период рождественских каникул
Почти 5000 мест забронировали гости Вологды в гостиницах областного центра на период
новогодних праздников.
С 30 декабря по 8 января в Вологде будет реализован крупный проект «Рождественская сказка в Вологде».
Как сообзщает пресс-служба администрации Вологды, на эти даты в гостиницах, мини-отелях, апартаментах и хостелах Вологды забронировано 4900 мест.
«Это чуть меньше, чем годом ранее. Но это не окончательная цифра. Как сообщают руководители гостиниц, пик бронирования номеров обычно приходится на середину
декабря. Кстати, в этом году стали популярнее апартаменты, нежели
хостелы. Это удобно для коллективных поездок, больших туристических
групп, - сообщила заместитель Мэра Вологды – начальник Департамента экономического развития Светлана Пахнина.
Она рассказала еще об одном важном моменте для сферы туриндустрии: три крупные
гостиницы Вологды, попадающие в категорию "с номерным фондом более 50 номеров"
прошли аккредитацию, и им присвоена звездность. Три звезды получили
отели «Николаевский» и «Атриум», две – гостиница «Спасская».
До 1 июля 2019 года сертификацию пройдут еще два отеля областной столицы:
«Вологда» и «Спутник».
"Индустрия гостеприимства в Вологде становится все более крупной, современной и востребованной со стороны вологжан и туристов", – прокомментировала Светлана Пахнина.
По данным администрации города. сейчас в Вологде действуют 47 коллективных средств размещения (гостиницы, хостелы, мини – отели, гостевые дома), которые одномоментно
могут принять порядка 3000 человек.
Напомним, проект «Рождественская сказка в Вологде» уже второй год признается одним
из самых ярких новогодних фестивалей России. Зимой 2018 года благодаря
ему Вологда вошла в топ-10 самых популярных российских городов для
отдыха в рождественские дни. Летом 2018 года проект был признан лучшим
на Всероссийском конкурсе событийного туризма RUSSIA EVENT EXPO. А
недавно вошел в список самых ожидаемых новогодних фестивалей России.
В прошлом году турпоток в Вологду в дни реализации проекта составил 42
тысячи человек, на четверть превысив результаты предыдущего года. А
экономический эффект от реализации проекта составил 46 млн рублей.
В этом году областная столица снова готовит вологжанам и гостям немало
сюрпризов.
Программа проекта «Рождественская сказка в Вологде»
размещена на сайте Администрации города Вологды.