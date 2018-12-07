Пять тысяч мест забронированы в гостиницах Вологды на период рождественских каникул

Почти 5000 мест забронировали гости Вологды в гостиницах областного центра на период

новогодних праздников.

С 30 декабря по 8 января в Вологде будет реализован крупный проект «Рождественская сказка в Вологде».

Как сообзщает пресс-служба администрации Вологды, на эти даты в гостиницах, мини-отелях, апартаментах и хостелах Вологды забронировано 4900 мест.

«Это чуть меньше, чем годом ранее. Но это не окончательная цифра. Как сообщают руководители гостиниц, пик бронирования номеров обычно приходится на середину

декабря. Кстати, в этом году стали популярнее апартаменты, нежели

хостелы. Это удобно для коллективных поездок, больших туристических

групп, - сообщила заместитель Мэра Вологды – начальник Департамента экономического развития Светлана Пахнина.

Она рассказала еще об одном важном моменте для сферы туриндустрии: три крупные

гостиницы Вологды, попадающие в категорию "с номерным фондом более 50 номеров"

прошли аккредитацию, и им присвоена звездность. Три звезды получили

отели «Николаевский» и «Атриум», две – гостиница «Спасская».

До 1 июля 2019 года сертификацию пройдут еще два отеля областной столицы:

«Вологда» и «Спутник».

"Индустрия гостеприимства в Вологде становится все более крупной, современной и востребованной со стороны вологжан и туристов", – прокомментировала Светлана Пахнина.

По данным администрации города. сейчас в Вологде действуют 47 коллективных средств размещения (гостиницы, хостелы, мини – отели, гостевые дома), которые одномоментно

могут принять порядка 3000 человек.

Напомним, проект «Рождественская сказка в Вологде» уже второй год признается одним

из самых ярких новогодних фестивалей России. Зимой 2018 года благодаря

ему Вологда вошла в топ-10 самых популярных российских городов для

отдыха в рождественские дни. Летом 2018 года проект был признан лучшим

на Всероссийском конкурсе событийного туризма RUSSIA EVENT EXPO. А

недавно вошел в список самых ожидаемых новогодних фестивалей России.

В прошлом году турпоток в Вологду в дни реализации проекта составил 42

тысячи человек, на четверть превысив результаты предыдущего года. А

экономический эффект от реализации проекта составил 46 млн рублей.

В этом году областная столица снова готовит вологжанам и гостям немало

сюрпризов.

Программа проекта «Рождественская сказка в Вологде»

размещена на сайте Администрации города Вологды.