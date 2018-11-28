За сутки в Вологодской области отстранили от вождения 18 пьяных водителей

Вологжане продолжают ездить пьяными за рулем автомобиля. Только за минувшие сутки от управления автомобилями отстранили 18 водителей, все они оказались нетрезвыми

По данным пресс-службы УМВД по Вологодской области, за минувшие сутки, 27 ноября, в Вологодской области было зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 9 человек.

Кроме того, произошло 45 ДТП с материальным ущербом. По причине пребывания в нетрезвом состоянии, от управления транспортными средствами отстранены 18 водителей. Ещё 16 человек сели за руль без водительского удостоверения.

Также, в отношении 135 пешеходов, нарушивших ПДД, полицейские составили материалы об административной ответственности.

Около 7 утра, в результате ДТП около дома 135 на улице Чернышевского в Вологде пострадала женщина. Мужчина шестидесяти лет совершил наезд на вологжанку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина госпитализирована, ее поместили в реанимацию.

В 11:50, возле дома 7, на улице Лесная, в селе Кич-Городок в больницу попала 7-летняя девочка. Она получила травмы. По предварительным данным, водитель ГАЗ-2824 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигающимся впереди автомобилем Форд Фьюжен, в результате чего иномарку отбросило на ребенка.

Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения:

Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода.

Пешеходы должны переходить проезжую часть дороги по пешеходным переходам, убедившись в безопасности перехода, в том, что водители транспортных средств видят вас и намерены пропустить.