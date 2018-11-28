2018-11-28T16:45:19+03:00
Общество

Жители Прилук планируют создать спортивные площадки и зону отдыха у пруда

Средства они намерены получить из «Народного бюджета ТОС»
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Спортивные площадки и зону отдыха у пруда намерены создать жители Прилук на средства «Народного бюджета ТОС».

Куда направить средства, которые будут выделены микрорайону из городского бюджета в рамках проекта, местные активисты обсудили накануне на встрече с Главой Вологды Юрием Сапожниковым и заместителем Мэра Вологды Вадимом Цепой.

Как сообщает пресс-служба Вологодской городской Думы, на собрании рассмотрели три основных инициативы жителей. Первая – благоустройство пруда на улице Строителей с созданием зоны отдыха, установкой скамеек и урн, дополнительным освещением. Также жители предложили размещение площадок со спортивным оборудованием и малыми архитектурными формами возле ДЮЦ «Лидер» и на улице Строителей, 18.

«Активисты подошли к защите своих проектов основательно. Так, жители, настаивающие на обустройстве пруда, сами составили и представили проект. Все идеи достойные и правильные. Какая из них будет реализована – жители определят сами», - прокомментировал Глава Вологды Юрий Сапожников.

Напомним, проект «Народный бюджет ТОС» стартовал в Вологде 10 октября. Его реализация пройдет под эгидой Губернатора Олега Кувшинникова. По инициативе главы региона с 2015 года в регионе аналогичным образом реализуются инициативы населения районов. В областной столице всего будет распределено 36 млн рублей в зависимости от количества горожан, проживающих на территории. Что будет сделано на «народные» средства, определят сами вологжане.

Голосование будет проходить 1 декабря во всех микрорайонах города. Оставить свой голос за нуждающуюся в обновлении территорию сможет каждый житель. До конца декабря эксперты Общественного совета Вологды рассмотрят выбранные инициативы. Подробнее с механизмом реализации проекта можно ознакомиться на сайте ВОЛОГДА.РФ или в Центре по работе с населением. Телефон для справок – 75-22-81.

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