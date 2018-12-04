В Вологде выберут самую гостеприимную семью

С 30 декабря в Вологде стартует фотоконкурс «Гостеприимная семья». В нем могут принять участие все вологжане, к которым на новогодние праздники приедут гости из других регионов и зарубежных стран.

За самые яркие и креативные фото с гостями на фоне новогодней Вологды участники получат подарок. Фотоконкурс проводится в Вологде во второй раз.

"В нашем городе есть что показать гостям. А проект «Рождественская сказка в Вологде» по праву считается национальным событием и входит в десятку лучших новогодних фестивалей страны. В 2017 году за зимние праздники различные площадки посетили более 110 тысяч человек. В этом году в программе вновь много интересных событий, приходите на них, размещайте фото в соцсетях, пусть о гостеприимной, хлебосольной Вологде знают по всей России" – сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов, пригласив участвовать в конкурсе всех вологжан.

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В прошлом году на конкурс «Гостеприимная семья» было подано около 70 заявок. 11 участников вышли в финал. Победителем и обладателем главного приза от партнеров проекта, 43-дюймового телевизора, стала вологжанка Мария Зварова.

В гостях у нее побывал Реджинальд Офосу Аппиа из Республики Гана в Западной Африке, а его новогодние приключения в Вологде и были запечатлены на фото.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 30 декабря по 15 января, их нужно направлять по электронной почте folk.olga@vologdacity.ru.

Также их можно будет подать с помощью специальной формы на сайте «Вологда. РФ». Фотографии могут быть как цветными, так и черно-белыми, но сделанными на площадках проекта «Рождественская сказка в Вологде».

К каждой заявке может быть приложено максимум 10 снимков.

Однако по правилам конкурса участник вправе подать несколько заявок, если к нему приезжает несколько гостей из разных городов.

Жюри будет оценивать оригинальность идеи, художественную выразительность, а также количество иногородних гостей, которых приняла вологодская семья. Самая гостеприимная семья, которая пригласит к себе как можно больше гостей и друзей на новогодние каникулы и рождественские праздники, а также сделает самые интересные фотографии с ними в нашем городе, получит ценный приз. Также снимки финалистов будут выставлены на онлайн-голосование, и автор фото, набравшего больше всего голосов, получит приз зрительских симпатий», – прокомментировала заместитель Мэра Вологды – начальник Департамента экономического развития Вологды Светлана Пахнина.

Добавим, проект «Рождественская сказка в Вологде» будет проходить с 30 декабря по 8 января. Программа праздничных мероприятий размещена на официальном сайте города Вологды.