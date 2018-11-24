Вологжане завоевали призовые места на турнире по кроссфиту в Ярославле (ФОТО)

Вологодские спортсмены из команды «Реактор» заняли призовые места на очередном турнире по кроссфиту. Соревнования проходили в Ярославле. Их участниками стали около 40 атлетов из разных городов. Вологду на турнире представляла команда из шести человек.

В соревнованиях приняли участие около 40 спортсменов (Фото:vk.com)

Напомним, что соревнования по кроссфиту представляют собой выполнение самых разных комплексов упражнений, в которых учитывается и правильность, и время их выполнения. В них может чередоваться, к примеру, поднятие штанги с гиревыми рывками, приседаниями, отжиманиями и заплывом в бассейне. Сами спортсмены, отправляясь на турнир, как правило, не знают, что конкретно их там ожидает.

На турнире по кроссфиту атлеты выполняют самые упражнения (Фото:vk.com)

На турнире участники выполнили три разных комплекса, итоги которых шли в зачёт соревнований. И уже на их основе спортсменов распределили по местам. В результате упорной борьбы первое место занял представитель вологодской команды Руслан Присада. Стоит отметить, что он является тренером «Реактора». Серебро завоевал ещё один представитель Вологды Дмитрий Коржавин. Среди девушек вологжанка Яна Присада стала четвёртой на турнире.

Вологжанка Яна Присада стала четвёртой на соревнованиях (Фото:vk.com)

Пока одна часть команды «Реактор» демонстрировала своё мастерство на ярославских соревнованиях, её тренер и спортсмен Алексей Якушевич стал участником чемпионата Великого Устюга по пауэрлифтингу. Молодой человек выступил в весовой категории до 90 килограммов. В результате он занял первое место в этой группе и второе – в абсолютном зачёте чемпионата.