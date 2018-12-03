2018-12-03T17:24:07+03:00
Экономика

В комитетах городской Думы рассматривают бюджет Вологды

Иван Чухнин
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Рассмотрение проекта бюджета Вологды на будущий год началось в комитетах городской думы..

Сегодня комитет по бюджету и налогам поддержал проект главного финансового документа Вологды на будущий год.

- Фото: материалы пресс-служб

-Фото: материалы пресс-служб

Проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов рассмотрели на заседании бюджетного комитета под председательством Сергея Никулина.

По словам начальника Департамента финансов Администрации города Сергея Буркова, бюджет города сформирован в соответствии с прогнозируемыми показателями социально-экономического развития города Вологды на будущий год. Так, доходы в следующем году составят 7,8 миллиардов рублей, из них 3,2 млрд – собственные налоговые и неналоговые доходы, 4,6 – безвозмездные поступления. Расходы в будущем году составят 8 миллиардов рублей. Как и в прошлые годы, основная часть расходов – более 65% – будет направлена на социальную сферу.

Депутаты комитета приняли решение поддержать проект бюджета.

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Добавим, что проект бюджета города на 2019 год и последующие два года уже был рассмотрен и поддержан на депутатских и публичных слушаниях. Документ рассмотрят в ближайшее время на всех комитетах Вологодской городской Думы. Затем с учетом поступивших поправок окончательный вариант документа вновь рассмотрит бюджетный комитет. Планируется, что основной финансовый документ областного центра будет принят парламентариями на очередной сессии, которая состоится 20 декабря.

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