В Череповце подросток с приятелем решил прокатиться на машине своей матери
В Череповце подросток с приятелем угнали машину своей матери.
По данным следственных органов, происшествие случилось в сентябре.
Двое друзей 16 и 18 лет без разрешения взяли машину матери младшего из подростков.
Атомобиль ВАЗ-2107 был угнан с улицы Химиков. Покатавшись по городу, угонщики бросили машину в соседнем дворе.
Однако полиция установила виновных в произошедшем.
По данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства случившегося.
Следствием устанавливаются причины и условия вовлечения несовершеннолетнего в преступление. Друзьям грозят штрафы до 200 тысяч рублей и даже лишение свободы на срок до 7 лет.