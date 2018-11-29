2018-11-28T13:21:38+03:00
Общество

В Череповце подросток с приятелем решил прокатиться на машине своей матери

Виновники задержаны
Иван Чухнин
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--Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Череповце подросток с приятелем угнали машину своей матери.

По данным следственных органов, происшествие случилось в сентябре.

Двое друзей 16 и 18 лет без разрешения взяли машину матери младшего из подростков.

Атомобиль ВАЗ-2107 был угнан с улицы Химиков. Покатавшись по городу, угонщики бросили машину в соседнем дворе.

Однако полиция установила виновных в произошедшем.

По данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства случившегося.

Следствием устанавливаются причины и условия вовлечения несовершеннолетнего в преступление. Друзьям грозят штрафы до 200 тысяч рублей и даже лишение свободы на срок до 7 лет.

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