Дольщики «Стройиндустрии» станут соучастниками?

Обманутые дольщики вологодского застройщика-банкрота ООО «Стройиндустрия» могут оказаться в числе обвиняемых в мошенничестве.

Отправляющие их за страховыми выплатами чиновники не предупреждают, что деньги потом придется возвращать, а самим стать фигурантом уголовного дела.

Когда несколько лет назад дольщики несли деньги застройщику, они, прежде всего, думали об улучшении своих жилищных условий, и уж ни как не предполагали, что потом им придется метаться по судам, чтобы вернуть свои деньги. Вячеслав Гудков и его «ООО «Стройиндустрия» имели заслуженную репутацию надежного застройщика, и ничего не предвещало, что начатое им строительство очередных трех многоэтажек превратиться в затяжной скандал. Предупредить проблемы могли бы вологодские чиновники, которые куда лучше, чем дольщики могли быть осведомлены о финансовых делах известного в регионе предпринимателя, и, теоретически, не могли не заметить, что выручка застройщика стала катастрофически падать еще с 2013 года.

Официальный сайт "Стройиндустрии " оказался небезопасен.Фото: Иван Чухнин

В 2016 году проблемы «Стройиндустрии» становятся заметны уже невооруженным глазом: компания становится одним из лидеров среди вологодских застройщиков по долгам по заработной плате. Замедляются и темпы строительства. А в марте прошлого года Гудков окончательно замораживает стройки. Уже в апреле 2017 года в Вологодский арбитраж поступает первое заявление о признании «Стройиндустрии» банкротом. Не заставляют ждать себя и новые, в том числе, от Федеральной налоговой службы, заявления, которой Гудков задолжал 130 миллионов рублей. Но суд решения не принимает до тех пор, пока «Стройиндустрия» не решила самоликвидироваться в декабре 2017 года.

Стоит отметить, что все это время региональные власти даже не пытались предпринять каких-то усилий по поиску инвестора и достройке объектов. Формально, конечно, они и не имели возможности его пригласить на принадлежавшие еще Гудкову и «Стройиндустрии» объекты. Это, впрочем, не мешало им с самого начала рассказывать дольщикам о том, что за все ответит страховщик. Сначала, вопреки законодательному запрету, страховым компаниям инвестировать средства в строительство, страховавшую «Стройиндустрию», как сообщало ИА "Северинфо", страховую компанию «Респект» пытались обязать за свой счет достроить брошенные Гудковым дома. Позже, те же чиновники стали рассказывать дольщикам, что раз уж достроить дома не получается, то вместо квартир от «Стройиндустрии» они получат страховки в качестве компенсации убытков.

Страховщик пытался объяснить, что банкротство застройщика является преднамеренным, поэтому ситуация со «Стройиндустрией» не подходит под страховой случай. Но эти попытки так и не нашли поддержки.

В результате складывается странная ситуация - бывшего руководителя ООО «Стройиндустрия» Вячеслава Гудкова собираются судить за действия повлекшие ущерб более 840 млн. рублей, в том числе дольщикам в размере 592,4 млн. рублей. Но обвинения ему предъявлены по ч. 1 ст. 145.1, ч. 2 ст. 145.1 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных выплат и злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Известно, что Гудков не раз расходовал средства компании на сторонние цели: выдавал под отчет крупные суммы на цели, не связанные с производственной деятельностью организации, расходовал деньги дольщиков на иные объекты строительства. Заявления об этом есть и в материалах уголовных дел, и в разбирательствах арбитражного суда, на этом настаивает и прокуратура Вологодской области. И хотя квалифицируется это как нецелевое использование средств, а с учетом того, что деньги дольщиков уходили в аффилированные с Гудковым компании, то, по сути, должно трактоваться как хищение, но прокуратура пока видит в этом лишь злоупотребление полномочиями. Зато со страховщика требуют сейчас более миллиарда рублей, вменяя ему еще и штрафы за нарушение застройщиком Закона о «О защите прав потребителей».

39 обманутых дольщиков уже получили страховое возмещение от компании "Респект". Получившие страховки дольщики при этом, уговариваемые чиновниками, начинают выходить из реестра кредиторов.

Вообще ситуация с долгостроями «Стройиндустрии» складывается интересная. С одной стороны местные СМИ сообщают, что в Правительстве Вологодской области ищут инвесторов для достройки объектов "Стройиндустрии". Верится в это с трудом, учитывая, что за полтора года с момента «заморозки» стройки, чиновники не сделали ничего для ее возобновления. Тем не менее, один из трех домов уже частично заведён под крышу, степень его готовности оценивается в 80%, а, следовательно, он может быть достроен, и квартиры здесь могут быть переданы дольщикам.

Но у региональных властей другие планы. Имущество обанкротившейся «Стройиндустрии» они выставляют на торги, но вырученные средства планируется направить на погашение задолженности по зарплате и начисленным на нее налогам и взносам. И лишь оставшееся, по остаточному принципу, будет передано для завершения строительства. При этом, если дольщики покинут реестр кредиторов, то чиновники смогут продать квартиры повторно.

В итоге этой нехитрой схемы, при минимальных затратах, кто-то положит себе в карман миллионы рублей, а все убытки, стараниями региональных властей, будут повешены на страховую компанию.

В страховой компании отмечают, что страховщик по закону должен встать на место получающих страховки дольщиков в реестр кредиторов и таким образом, при достройке дома компенсировать ущерб, понесенный от действий недобросовестного застройщика. Тогда, как дольщики, выписываясь из реестра кредиторов, фактически лишают страховщика права на компенсацию понесенных убытков.

Стремление чиновников освободить реестр от дольщиков понятно. Даже если не брать во внимание интерес к повторной перепродаже очищенных от обременения квартир, то элементарно снимается ответственность за халатность, допущенную с застройщиком. Не надо решать проблемы обманутых дольщиков, а значит, спишется и то, что вовремя не заметили проблем застройщика, что до последнего разрешали уже сидевшему (!) в СИЗО Гудкову привлекать деньги новых дольщиков, что с самого начала планировали покрыть убытки дольщиков за счет страховщика.

Однако теперь уже страховая компания намерена возместить ущерб, как от действий «Стройиндустрии», так и от действий чиновников, и невольного соучастия в этой схеме дольщиков. Страховщик намерен добиваться возбуждения уголовных дел в отношении дольщиков, покинувших реестр кредиторов, отказавшихся от своих прав на квартиры и получивших необоснованное обогащение за счет страховых выплат. А также против конкурсного управляющего и сотрудников региональной администрации за вывод активов.

Примечательно, что практика возврата страховых выплат не такая уж и редкость. В итоге, выписавшиеся из реестра кредиторов дольщики, могут остаться и без права на квартиры, и без денег, да еще и приобрести судимость по уголовному обвинению в мошенничестве.