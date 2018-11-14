Тотальная Вологда: станет ли город столицей просветительской акции?

Объявлен конкурс среди городов стать столицей Тотального диктанта — 2019. О своих амбициях заявили организаторы ежегодной просветительской акции в Вологде.

Что значит стать столицей Тотального диктанта? Это значит, именно в этом городе будет организована главная площадка акции, в город приедет автор текста, который его и продиктует.

Кроме того, именно в этот город отправится автопробег, чтобы передать ему столичный статус. Напомним, в прошлом году столицей Тотального диктанта был Владивосток.

В этот сезон на высокий статус претендуют Пенза, Ростов-на-Дону, Саратов, Омск, Казань, Ставрополь, Пермь, Екатеринбург, Москва, Краснодар, Ижевск, Уфа и Таллин. Вологжане предлагают свой город - Вологду.

29 октября уже началось голосование на сайте проекта. Голосовать можно ежедневно, так что главное - не количество поддерживающих инициативу, а их упорство.

Как бы то ни было, но Тотальный диктант пройдет в стране 19 апреля. А мы решили узнать у вологжан - литераторов: "греет" ли их столичный статус Вологды. И задать, на наш взгляд, провокационный вопрос: нужна ли грамотность писателю?

Фото Антона Ромашко.

И вот что ответили жители.

Альбина Сберегаева, начинающий писатель, слушатель студии "Лист":

- Столицей? А что это даст? Всё это пережитки советского прошлого, когда главное правило - победить по баллам, килограммам, зачётам. А в результате: галочка поставлена, а ничего не сделано. То, что Вологда не очень образованный город, это видно по висящей в городе рекламе, по добровольной посещаемости образовательных мероприятий, по общению людей в автобусе в час пик. Если хочется быть столицей, то самой настоящей. Например, столица пробок, или столица бездорожья, или столица убитой архитектуры.

Что касается грамотности писателя, то многовековая писательская история доказала, что самое главное - это талант. А для всего остального есть редакторы и корректоры.

Например, Андерсен все тексты писал безграмотно и тратил огромные средства на их проверку.

Современники смеялись над занудным джентльменом по имени Чарльз Лютвидж Доджсон по кличке «Льюис Кэрролл», что он даже научные работы писал с ошибками.

По черновикам великой Агатыа Кристи видно, что ей срочно нужно брать уроки по орфографии.

И список огромный.

А есть масса писателей, к которым и придраться не к чему, а от скуки скулы сводит. Это крепкие ремесленники. Но они уйдут, герои их книг исчезнут.

А если серьёзно, то что будет делать без работы армия редакторов и корректоров? Голодать? Ну, нет! У всех должна быть работа:)

Елена Волкова, председатель Вологодского отделения Союза российских писателей:

- 100-процентной может быть только влажность воздуха! Писатель, он - другое, он ищет, а когда ищешь, обязательно ошибешься. На днях я написала "сдесь" ... Конец ли это для меня как писателя?

Наталья Самойленко, поэт, руководитель стихотворного хозяйства "Кружевной палисад":

- Стать столицей чего-нибудь (государства, праздника, диктанта) - это всегда увлекательно. Город сразу приберут, украсят, ледяные дорожки посыплют песком, на скользкие ступеньки приколотят резину, чтобы те, кто будет писать диктант, не упали раньше времени. Хотя о чём это я? Быть столицей Тотального диктанта совсем не подразумевает ничего выше перечисленного. Он для того, чтобы мы не поскальзывались в русском языке, не спотыкались о лишние запятые, не собирали сугробы ошибок, правильно выстраивая синтаксическую беговую дорожку. Хотя опять я о чём?

Диктанты в школе любила. Сейчас бы не рискнула. Взрослому сложнее признавать ошибки и обиднее получать двойки. Это я только о себе.

100% грамотность нужна, но хлеб у корректора и редактора отбирать бы не хотелось. Кроме того существуют так называемые авторские знаки. Иногда так ими увлечёшься, что никакой корректор не спасёт.

Тотальный диктант пишут люди разных профессий. Фото Антона Ромашко.

Нина Веселова, прозаик, сценарист, поэт:

- По поводу грамотности. Никого не обяжешь и не исправишь того, что есть. Это дело и врождённое, и частично приобретённое в самые первые дни-месяцы-годики жизни. Туда уже не вернёшься. Это как музыкальный слух - он или есть, или его нет. Хотя, говорят, можно исправить какими-то методиками. Но это, думаю, больше касается восприятия, нежели создания произведения. Если сочинитель в процессе творчества будет задумываться над каждым словом, то недалеко он уедет или обретёт черты робота. А ведь во вдохновении просто поётся-пишется без оглядки на совершенство отлитой в материи словесной песни - она интуитивно складывается великолепно. Именно поэтому с трудом прощаю писателю недружбу со знаками препинания: это равно фальшивой ноте в мелодии, где ты в самый ответственный момент вдруг ненужно притормозил или, наоборот, не остановился. В этом смысле орфографическая ошибка менее страшна, если автор и читатель видят за словом одно и то же содержание. Впрочем, это всё есть тайная сторона жизни и творчества писателя, о которой раньше читатели не догадывались, потому что ни одна книга не выходила без прочтения её редактором. Вот кого бы вернуть в нашу жизнь, чтобы нечаянно не срамиться!

Ната Сучкова, поэт:

- Бесконечно умиляет стремление Вологды непременно оказаться столицей. Есть в этом такой милый привинциализм: дороги плохие, мостов нет, фонари - через один, зато, вот же, столица очередного чего-то там! По мне, так нет ничего плохого в том, чтобы быть просто маленьким уютным северным городом, удобным для жизни, комфортным горожанам, гостеприимным для гостей. Но уж если в чем-то и быть Вологде столицей, то «Тотальный диктант», кончено, не худший вариант. Мало того, Вологда может стать этой столицей по-настоящему – у нас столько отличных прозаиков, что, думаю, нужно идти дальше – не просто принять диктант, но и выдвинуть вологодского автора для написания текста!

Нужна ли 100 процентная грамотность писателю? Прозаику, возможно, не помешает. А вот поэта она может в чем-то ограничить. Иногда самые большие прорывы в поэтическом тексте появляются благодаря изрядной доли неправильности, ошибке, обмолвке. Намеренной или нет – другой вопрос. Поэта ведет речь, он – ведомый. В этом - часть поэтической работы: идти за речью или пытаться сопротивляться ее движению, а иногда (вот удача!) - вести речь за собой

Елена Титова, преподаватель ВоГУ, кандидат филологических наук.

- Я не принимаю участие в Тотальном диктанте. Считаю что проверить грамотность смогу и другими способами. Один раз меня пригласили участвовать в проверке диктантов, но больше не привлекали, может быть, зная о моем отношении.

Мне не нравится само название акции. Слово "тотальный" для меня имеет отрицательное значение: я соотношу его смысл со всеобщим, но насильно внедряемым.

Мне кажется, что, проведя один раз диктант под таким заголовком, можно было поменять прилагательное на более подходяшее - "мировой", "всеобщий", "всемирный", "диктант для всех". Нельзя закреплять через проверку грамотности неграмотное сочетание слов. Сейчас многое внедряется насильно. Не хочется, чтобы хорошая акция была связана с мыслью об агрессии, давлении.

Кроме того, у меня есть признаки болезни, связанной с боязнью толпы, я плохо чувствую себя в аудитории, где много людей. Ещё и по этой причине избегаю участия в таком мероприятии.

Что касается грамотности писателя... Конечно, она желательна, но ее никогда не было, да и, наверное, не будет. Тот же Пушкин, Лермонтов, Достоевский ошибки допускали. Для много и часто пишущего человека, да ещё творческого, грамматические или пунктуационные ошибки даже естественны: в момент вдохновения, самозабвения, автору не до сомнений в правописании, не до проверки по словарю. "Каждый пишет, как он слышит... Как он дышит, так и пишет" - Окуджава, правда, здесь не о грамотности говорит, а в целом о природе творческого процесса, о его свободе. У пишущего часто и глаз замыливается, и одинаковые выражения появляются. Даже стиль Достоевского кому-то покажется неряшливым из-за частого употребления сочетания , "он был как бы не в себе ", "она была не в себе". А у Горького в романе "Мать" есть фраза - "Его лицо качнулось ей навстречу" .

Потому и существуют редакторы и корректоры. Они очень важны для литературы. Это немного другая отрасль знаний. Вместо того, чтобы тратить время на уточнение правила написания частиц НЕ и НИ, автор, например, может написать ещё один рассказ или изменить финал уже созданного, придать большую динамику сюжету. "Блох" выловит корректор. А редактор способен снять или, напротив, попросить привнести кусок теста, посмотрев на произведение со стороны, он помогает совершенствовать написанное в художественном направлении, содействует тому, чтобы литературный текст стал более интересным для читателя.