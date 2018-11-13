Стал известен график ремонтов детсадов Вологды на 2019 год

О переводе дошколят в ближайший детский садик и о времени закрытия «своего» дошкольного учреждения родители узнали накануне. 12 ноября Управление образования Администрации Вологды выложили график на лето 2019 года. Теперь семьи с малышами смогут спланировать удобное для отпуска и укрепления здоровья время.

В июне ремонты начнутся в детских садах 5 и 6 мкр и на ул. Можайского №№ 5, 8, 64, 20, 92. В микрорайоне Тепличном, ГПЗ, на улицах Ленинградской, Щетинина и Ананьинская №№ 3, 6, 43, 83, 95, 101, 96. В центре города закроются дошкольные учреждения №№ 1, 38, 46, 70, 88, 89. В Заречье и Прилуках в первый летний месяц будут отдыхать родители из детских садов №№ 25, 57, 65, 66, 22, 31. В этот же период переведут малышей из зданий на Фрязиновской и в Водниках – сады №№ 34, 100, 102. Также 41-й сад закроют в июне на Станкозаводе.

В июле по тем же территориям отремонтируют строения №№ 1, 39, 80, 78, 105 (5, 6 мкр и ул. Можайского); №№ 77, 85, 86, 90, 107, 115, 50, 98 (мкр Тепличный, ГПЗ, ул. Ленинградской, Щетинина и Ананьинская); №№ 15, 26, 30, 40, 52, 56, 81, 24, 49, 87 (центр Вологды); №№ 7, 45, 62, 63, 111, 79, 84 (Заречье и Прилуки); №№ 12, 51, 67, 104, 109, 112 (улица Фрязиновская и Водники); №№ 32, 91, 60 (Лоста и Молочное)

В августе закроют дошкольные учреждения №№ 21,36 55, 110, 55, 44.

Подробнее, в том числе, о переводе в ближайшие детские садики города ЗДЕСЬ.