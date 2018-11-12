Проект бюджета Вологды передан на рассмотрение депутатам

Проект бюджета Вологды на 2019 год передан в Вологодскую городскую Думу.

Администрация города Вологды внесла проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов на рассмотрение депутатов. Глава Вологды Юрий Сапожников направит проект главного финансового документа администрации на заключение в Контрольно-счетную палату. Одновременно бюджет будут анализировать депутаты Вологодской городской Думы.

Подход к финансовому документу будет вдумчивым и нескорым: 19 ноября состоятся депутатские слушания, а 30 ноября пройдут публичные слушания с участием вологжан.

-

"Бюджет сохранил свою социальную направленность, основные параметры учтены, и мы надеемся, что уровень доходов бюджета в будущие годы увеличится. Предстоят обсуждения проекта на всех комитетах, возможно, будут поправки. Надеюсь, что депутаты на декабрьской сессии примут финансовый документ, по которому Вологда будет жить в наступающем году», – прокомментировал Глава Вологды Юрий Сапожников.

Согласно расчету, в 2019 году доходы превысит 7,8 миллиардов рублей. Расходная часть бюджета составит чуть более 8 миллиардов.

Дефицит бюджета составит 8% при предельно допустимых 10%, в количественном выражении – 253 миллиона рублей. Выйти на бездефицитный бюджет предполагается в 2020 году.

На социальную сферу в 2019 году планируется направить более 65 % всех доходов, это 5,3 миллиарда рублей.

-

Предусмотрены средства на обеспечение деятельности бюджетных учреждений, а также на исполнение майских указов Президента, в частности, на повышение заработной платы.

Также увеличение расходов на этот блок связано с расширением сети учреждений социальной сферы: строительством новой школы на улице Северной, переходом в муниципалитет двух дошкольных учреждений, расширением филиальной сети учреждений дополнительного образования и открытием новых детских садов.