2018-11-19T13:46:44+03:00
Общество

80 населенных пунктов отрезаны от "большой земли"

В регионе закончилась навигация
Иван Чухнин
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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Навигация на Вологодчине закрыта. Однако в Череповце еще пытаются ходить на лодках. А на большинстве водоемов появился первый лед. И зафиксированы первые ЧП.

Так, в селе Устье Усть-Кубинского района ушли под лед два человека. 17 ноября под лед провалился ребенок, а вчера оказался в воде еще один человек.

Информация об этом готовится к публикации.

Как сообщает МЧС, в период ледостава в 80 населенных пунктах Великоустюгского, Тотемского, Шекснинского, Никольского, Сямженского, Нюксенского и Междуреченского районов нарушается транспортное сообщение с «большой землей».

Наибольшее количество таких населенных пунктов расположено в Великоустюгском муниципальном районе - 62 населенных пункта.

Для оказания экстренной помощи населению Великоустюгского района в готовности находятся два судна на воздушной подушке, базирующихся в Великом Устюге. Создан необходимый запас ГСМ, заготавливаются запасы продуктов питания, проверяется работа уличного освещения и средств связи, проведено техническое обслуживание автомобилей, проводятся инструктажи в школах и организациях по безопасному поведению в период ледостава.

Сотрудники ГИМС предупреждают, что выходить на лед повсеместно очень опасно. Лед местами очень тонок, выходить на него нельзя.

Так, белый и матово-белый, серый или желтоватый покров весьма ненадежен. Безопасная толщина льда для перехода одного пешехода - 12 см, для группы – 15-20 см. Чтобы устроить каток, нужно ждать, когда лед намерзнет на 25 см.

ГИМС распространил памятку - как вести себя на тонком льду.

Во-первых, одежда должна быть легкая и теплая. Она должна легко сниматься. Зачастую именно намокшая одежда становится причиной трагедии. С собой желательно иметь шест, который в случае ЧП удержит вас на поверхности.

Местные жители с собой берут "спасалку" - устройство, похожее на толстое шило. Втыкая его в лед, можно подтянуться и выбраться из полыньи. Лучше идти там, где лед не покрыт снегом.

И нужно помнить - промоины чаще всего образуются там, где впадают в реку ручьи и стоки, возле кустов и коряг.

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