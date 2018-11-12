2018-11-12T22:03:07+03:00
Происшествия

В Вологде активизировались телефонные и интернет-мошенники

Иван Чухнин
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--Фото: Из архива KP.RU
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В дежурную часть УМВД России по г. Вологде поступили ряд заявлений о мошенничестве - телефонном и через Интернет.

Схема отъема денег у вологжан по телефону была одинакова: им звонил неизвестный мужчина и представлялся дальним родственником и напрашивался в гости. Спустя некоторое время он снова звонил и говорил, что попал в аварию. При этом сотрудники ДПС требуют от него 20 тысяч рублей, обещая замять дело. Удивительно, но люди верили и переводили деньги. Только за последние два месяца в полицию обратилось 12 обманутых по такой схеме.

Действуют мошенники и через Интернет. В социальной сети приходит сообщение якобы от знакомого. В нем мошенники просят реквизиты банковской карты граждан, чтобы вывести деньги с «электронного кошелька». А потом с их карт пропадали все деньги. Жертвами таких мошенников стали девять вологжан.

Полицейские рекомендуют не переводить деньги без уточняющего звонка. Необходимо спросить у собеседника о вещах, которые могут быть известны только близким - как поживает родственник, когда день рождения и т.п..

Для усложнения взлома учетных записей социальных сетей необходимо использовать сложные пароли.

К слову, ответственность за взлом чужих интернет-ресурсов предусмотрена ст. 272 (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации) и ст. 159 (Мошенничество) Уголовного Кодекса РФ.

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