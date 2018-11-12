Вологжанин на "Голосе": его выбрали Сергей Шнур и Баста
Сразу два мастера на «слепом прослушивании» седьмого сезона популярного телевизионного шоу "Голос" повернулись к вологжанину. Захотели видеть Андрея Полякова в своей команде рэпер Баста и Сергей Шнуров.
Андрей выбрал для исполнения песню из дебютного альбома группы Led Zeppelin 1969 года.
Группа поддержки Андрея- одна из самых ярких.Фото: стоп-кадр с трансляции Первого канала.
Как признался исполнитель, на сцене он немного пережал с экспрессией. Тем не менее 32-летнему вологжанину дали зеленый свет в следующий этап рейтингового шоу - сначала Баста, а некоторое время спустя — лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
Между ними даже возник небольшой спор. Басте не понравилось, что певец вышел из-за рояля во время исполнения песни.
«А у меня к вам претензий нет. Вот и выбирайте! Выбор небогатый: два гопника. Один из Ростова, другой — из Санкт-Петербурга», — парировал Сергей Шнуров.
Андрей выбрал Басту.
Следующий номер на шоу он будет готовить под его руководством.
Андрей Поляков родился в Вологде. Он окончил школу-студию МХАТ и служит актером в московском «Гоголь центре».