Вологжанин на "Голосе": его выбрали Сергей Шнур и Баста

Сразу два мастера на «слепом прослушивании» седьмого сезона популярного телевизионного шоу "Голос" повернулись к вологжанину. Захотели видеть Андрея Полякова в своей команде рэпер Баста и Сергей Шнуров.

Андрей выбрал для исполнения песню из дебютного альбома группы Led Zeppelin 1969 года.

Группа поддержки Андрея- одна из самых ярких.Фото: стоп-кадр с трансляции Первого канала.

Как признался исполнитель, на сцене он немного пережал с экспрессией. Тем не менее 32-летнему вологжанину дали зеленый свет в следующий этап рейтингового шоу - сначала Баста, а некоторое время спустя — лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Между ними даже возник небольшой спор. Басте не понравилось, что певец вышел из-за рояля во время исполнения песни.

«А у меня к вам претензий нет. Вот и выбирайте! Выбор небогатый: два гопника. Один из Ростова, другой — из Санкт-Петербурга», — парировал Сергей Шнуров.

Андрей выбрал Басту.

Следующий номер на шоу он будет готовить под его руководством.

Андрей Поляков родился в Вологде. Он окончил школу-студию МХАТ и служит актером в московском «Гоголь центре».