2018-11-08T16:43:33+03:00
Общество

Цифровые услуги Фонда социального страхования: реальность и перспективы

В Вологде пройдет круглый стол
Иван Чухнин
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14 ноября в конференц-зале Фонда поддержки гражданских инициатив состоится круглый стол «Цифровые услуги Фонда социального страхования : реальность и перспективы». Мероприятие, подготовленное Вологодским региональным отделением Фонда и изданием «Комсомольская Правда – Вологодская область», станет площадкой для обсуждения цифровых инноваций в сфере предоставления услуг Фонда.

Речь пойдет об электронных сервисах и проектах, которые уже реализует региональное отделение, а также о тех, которые только планируется внедрить.

Большое внимание будет уделено теме «Электронный листок нетрудоспособности». Напомним, с июля 2017 года у пациентов при обращении в медицинские учреждения появилась возможность получать больничные листки в форме электронных документов. Не менее значимой темой круглого стола станет предоставление гражданам льготных категорий, имеющим право на получение государственной социальной помощи, электронного талона на проезд к месту лечения и обратно в поездах дальнего следования. В данный проект Фонда, реализуемый совместно с ОАО «РЖД», Вологодская область включилась в сентябре текущего года.

Также в повестке "круглого стола" - другие вопросы электронного взаимодействия получателей услуг и Фонда социального страхования. Это функционирование Личных кабинетов, работа компонента «Открытый контракт».

Кроме того специалисты регионального отделения расскажут о перспективном проекте Фонда «Цифровой социальный юрист».

Приглашаем к участию всех, кому интересная эта тема. Для этого необходимо зарегистрироваться по телефону +79217149910 в рабочее время с 10:00 до 17:00 до 13 ноября 2018 года.

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