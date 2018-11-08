2018-11-08T14:37:32+03:00
Общество

Выберем лучшего участкового страны: голосуем за вологжанина Андрея Макаренко!

Он стал финалистом областного этапа конкурса " Народный участковый"
Иван Чухнин
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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На сайте "Комсомолки" идет финальный этап конкурса "Народный участковый". Вологжане могут поддержать земляка, отдав за него свой голос.

Наш регион в конкурсе представляет старший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН отдела полиции №1 УМВД России по г. Вологде майор полиции Андрей Макаренко.

Чтобы поддержать земляка, нужно перейти на сайт "Комсомольской правды" , внизу страницы авторизовавться через одну из социальных сетей и, выбрав среди претендентов от всех регионов страны Андрея Макаренко, отдать ему голос.

Голосовать можно повторно, вернувшись к голосованию спустя 24 часа.

На полдень 8 ноября за него было отдано 2000 голосов.

Андрей Макаренко - майор полиции, он служит в органах внутренних дел с 1999 года.

Долгое время работал в Шекснинском районе, в Вологде он работает последние четыре года. В его ведении находится участок №45. Это 13 домов по улице Ярославкой.

Андрей Макаренко награжден многими ведомственными наградами, в том числе медалями «За доблесть в службе», «За отличие в службе», Почётной грамотой МВД России.

Руководство отмечает снижение количества преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, на закреплённом за Андреем Макаренко административном участке. Это происходит , главным образом, благодаря проведению им профилактической работы.

Сам Андрей Макаренко одним из главных своих достижений считает доверительные, доброжелательные отношения с жителями, что очень помогает в оперативно-служебной деятельности и приносит эмоциональное удовлетворение от работы.

Голосование проводится по 10 ноября 2018 года.

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