Вологодской пенсионерке всем миром насобирали на дрова 89 тысяч рублей

Интернет-сообщество активно собирает деньги на лечение питомцев, на лечение людей. А тут вдруг все вместе люди помогли вологодской пенсионерке.

Валентина Александровна живет под Вологдой в обычном деревянном доме. Здесь же живут внук-школьник и дочь, а также большое поголовье кошек. Скотину они не держат, но в трудолюбии семье не откажешь - в огороде выращивают и картофель, и лук-чеснок, и капусту, свеклу...

На русской печи готовят еду и греют воду. MRZLK

Семья переехала в Стризнево из другого колхоза, который обанкротился. Тогда здесь еще была работа. Да и жилье дали - частный дом. Дочь устроилась в санаторий "Новый источник". Работа ей нравится, но не слишком денежная. А внук ходит в школу.

Валентина Александровна - обычная российская пенсионерка. Пенсия у нее - 8800 рублей. В доме - две печи, которые большую часть года нужно топить каждый день.

Несмотря на то, что Вологодчина - лесной регион, цены на топливо, а топят тут традиционно дровами, кусаются. Если раньше можно было купить хотя бы отходы от лесопилки, то теперь предприниматели даже опилки стараются пустить в дело. Иногда на дрова разбирают и продают старые дома. Но, почему-то, такой бизнес не увлекает местных мужиков. Да и какой жар в печи от старых бревен?

Что природный газ уходит мимо вологодских деревень, местных не удивляет. Скорее, этому удивляются те же "белорусы" - россияне, уехавшие жить в соседнее государство и приезжающие проведать родственников в Россию. Хвастаются своими агрогородками, где и бассейн есть, и "брущаточка", и газоны с цветочками. И, главное, почти каждый белорусский дом отапливается российским газом.

История о пенсионерке Валентине Вячеславовой - одна из многих. Но так уж случилось, что она попала в СМИ. Женщина, чтобы купить дрова для отопления дома, взяла кредит. И чтобы расплатиться с банком, приходится от многого отказываться.

История москвичам показалась настолько экзотической, что они немедленно начали сбор денег. Буквально за сутки паблик ВК собрал для пенсионерки 83,5 тысячи рублей. Деньги люди посылали из всех уголоков нашей Родины.

Ребята на авто прибыли на Вологодчину и передали деньги лично в руки. Чтобы ни у кого не было искуса ограбить женщину, они положили эти деньги ей на счет. Отчет о своей акции они разместили в сети.

Валентине Александровне - 72 года. Это удивительно оптимистичный и добрый человек.

Она жительница деревни Стризнево, рядом с которой - парк отдыха европейского уровня, где на дорогих иномарках приезжают отдохнуть более удачливые россияне, где можно покататься на горных лыжах. Там можно пожить, сняв номер, сутки в котором стоят полпенсии Валентины Александровны или... полвоза дров.

Итак, денег на дрова у Валентины Александровны хронически не хватает. Так что она "наладилась" валить сухие деревья и собирать валежник.

Справедливости ради надо заметить, что к пенсиии в размере 8 тысяч 800 рублей ей полагается соцподдержка - компенсация за дрова, это две тысячи рублей. Когда ей исполнится 80 лет, пенсия должна подрасти...

Узнав о проблеме, первым помог пенсионерке, привез к дому воз дров москвич Саша, потом - местное хозяйство и доброжелатель из Вологды.

Но самая большая помощь пришла от Интернет-паблика «ВКонтакте» MRZLK. Узнав о ситуации, он начал собирать средства на помощь пенсионерке.

«Судя по видео и всецело тому, что окружает деревни Вологодской области, сложилось впечатление, что люди там не просто живут, а выживают, и Валентина Александровна может быть далеко не единственной пенсионеркой, терпящей бедствие, а это уже проблема глобального масштаба, которая должна лежать на плечах ответственных за область чиновников. Итог поездки: решён вопрос со всеми кредитами и долгами Валентины Александровны, она готова к холодной зиме!» - сообщает MRZLK.

Всего было собрано 89500 рублей, часть денег ребята потратили на дорогу.

"Уверен, что День народного единства нужно встречать именно так», - пишут организаторы акции.

Отчетное видео поездки доступно по ссылке. Там же можно увидеть в каких условиях живут хорошие люди в обычной вологодской глубинке.