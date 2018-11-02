В Вологде на Судоремонтной перевернулся микроавтобус
В Вологде от удара перевернулась иномарка. Авария произошла 1 ноября на перекрестке улиц Разина и Судоремонтная.
ДТП случилось в 14:30. Со стороны улицы Карла Маркса по улице Разина иехал Форд Торнео под управлением 51-летнего водителя.
Пересекая Судоремонтную, которая является главной дорогой, Форд не уступил дорогу авто "Опель Зафира", который двигался от улицы Северной в сторону улицы Машиностроительной. За рулем иномарки находилась 34-летняя женщина.
При столкновении удар был такой силы, что микроавтобус перевернулся на бок.
Шок от произошедшнго получила женщина - водитель Опеля.
Медики скорой диагностировали у нее ситуационный невроз.