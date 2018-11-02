В Вологде на Судоремонтной перевернулся микроавтобус

2 Нояб. 01:00 2018-11-02T13:29:31+03:00

Он не уступил дорогу иномарке

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В Вологде от удара перевернулась иномарка. Авария произошла 1 ноября на перекрестке улиц Разина и Судоремонтная.

ДТП случилось в 14:30. Со стороны улицы Карла Маркса по улице Разина иехал Форд Торнео под управлением 51-летнего водителя.

Пересекая Судоремонтную, которая является главной дорогой, Форд не уступил дорогу авто "Опель Зафира", который двигался от улицы Северной в сторону улицы Машиностроительной. За рулем иномарки находилась 34-летняя женщина.

При столкновении удар был такой силы, что микроавтобус перевернулся на бок.

Шок от произошедшнго получила женщина - водитель Опеля.

Медики скорой диагностировали у нее ситуационный невроз.