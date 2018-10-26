2018-10-26T12:42:35+03:00
Общество

Детям и подросткам запретят находиться в аварийных домах и на заброшенных стройках

Иван Чухнин
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--Фото: материалы пресс-служб
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Детям и подросткам собираются запретить пробираться в аварийные дома и на заброшенные стройки.

На заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутаты выступили с инициативой расширить перечень мест, где запрещено находиться несовершеннолетним.

Речь идет о Решении Вологодской городской Думы N 351 от 28 мая 2010 года, где определен перечень мест, нахождение в которых может принести вред здоровью детей. Это подвалы и чердаки, крыши, несанкционированные свалки и мусорные полигоны. Этот список был утвержден в дополнение к перечню таких мест, установленному законом Вологодской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области».

- Фото: материалы пресс-служб

-Фото: материалы пресс-служб

«Для обеспечения безопасности детей мы предлагаем дополнить список мест, где нельзя находиться несовершеннолетним: добавить нежилые расселенные аварийные дома и заброшенные недостроенные объекты», – пояснил Глава Вологды Юрий Сапожников.

Этот вопрос будет рассматриваться на октябрьской сессии Вологодской городской Думы.

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