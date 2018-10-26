В Вологде сохранят выплаты донорам и молодым врачам

26 Окт. 12:00 2018-10-26T12:49:04+03:00

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На сессии Вологодской городской Думы депутаты поддержали установление мер социальной поддержки на будущий год. Речь шла о компенсации донорам за сдачу крови, субсидии медикам на аренду жилья и муниципальную доплату на льготное питание школьников. Кроме того, размер единовременной денежной выплаты донорам будет увеличен.

"Компенсация будет увеличена с 480 до 500 рублей. Напомню, что эта мера соцподдержки была установлена впервые в 2013 году и с тех пор размер компенсации не менялся. Чтобы обеспечить потребность лечебных учреждений в донорской крови, потребуется 11 500 безвозмездных донаций», – прокомментировал Глава Вологды Юрий Сапожников. Общая сумма на оказание этой меры социальной поддержки в 2019 году составит 5 миллионов 750 тысяч рублей.

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Также на 2019 год продлены выплаты субсидий молодым врачам и медицинским сестрам на аренду жилья. На эти цели в бюджете необходимо предусмотреть 9 миллионов. Этой мерой соцподдержки смогут воспользоваться порядка 60 молодых специалистов.

Кроме того, на обеспечение льготным питанием школьников из малообеспеченных семей на 2019 год предполагается предусмотреть в городской казне 9 миллионов рублей.

Также депутаты поддержали предоставление льгот на аренду помещений 11-ти организациям. При этом сумма выпадающих доходов составит около 5 миллионов рублей.

Напомним, льготы по аренде могут предоставляться бюджетным учреждениям, либо общественным организациям с социальными функциями. Согласно закону, организации должны отчитываться перед депутатами Вологодской городской Думы, указывать цели, на которые были направлены высвобожденные средства. В этот перечень входит развитие образования и науки, культуры, искусства и сохранение культурных ценностей, защита окружающей среды и охрана здоровья граждан.