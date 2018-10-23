23 Окт. 00:00 2018-10-23T12:53:32+03:00

Дед Мороз ожидает, что гостей в Великий Устюг будет приезжать еще больше.

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Российский Дед Мороз поменял юрлицо. Проектом отныне будет управлять одно юрлицо - акционерное общество. Кроме того, в соответствии с поручением губернатора Вологодской области будет увеличен уставной капитал АО «Дед Мороз».

Серьезной реорганизацией занят областной департамент культуры.

Как отмечают эксперты, реорганизация наносит имиджевый и репутационный удар по проекту - объявлять о намерениях накануне туристического сезона, когда заключены сотни договоров, было весьма неосмотрительно.

"Основные реорганизационные мероприятия пройдут после завершения высокого туристического сезона, поэтому никаких накладок не произойдет!», — заверил замгубернатора Антон Кольцов.

Напомним. сейчас в области под брендом «деда Мороза» работает три учреждения: акционерное общество «Дед Мороз», автономное учреждение культуры Вологодской области «Дом Деда Мороза» и акционерное общество «Почта Деда Мороза».

"Главным" станет АО «Дед Мороз» - именно с ним власти связывают дальнейшее развитие проекта.

Как сообщает портал "ГородВо" со сылкой на начальника департамента культуры и туризма области Владимира Осиповского, он станет председателем совета директоров АО "Дед Мороз".

Генеральным директором предприятия стала Татьяна Муромцева. Доли акционерного общества принадлежат Правительству Вологодской области, администрации Великоустюгского района и Корпорации развития Вологодской области.