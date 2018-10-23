Российский Дед Мороз поменял юрлицо
Российский Дед Мороз поменял юрлицо. Проектом отныне будет управлять одно юрлицо - акционерное общество. Кроме того, в соответствии с поручением губернатора Вологодской области будет увеличен уставной капитал АО «Дед Мороз».
Серьезной реорганизацией занят областной департамент культуры.
Как отмечают эксперты, реорганизация наносит имиджевый и репутационный удар по проекту - объявлять о намерениях накануне туристического сезона, когда заключены сотни договоров, было весьма неосмотрительно.
"Основные реорганизационные мероприятия пройдут после завершения высокого туристического сезона, поэтому никаких накладок не произойдет!», — заверил замгубернатора Антон Кольцов.
Напомним. сейчас в области под брендом «деда Мороза» работает три учреждения: акционерное общество «Дед Мороз», автономное учреждение культуры Вологодской области «Дом Деда Мороза» и акционерное общество «Почта Деда Мороза».
"Главным" станет АО «Дед Мороз» - именно с ним власти связывают дальнейшее развитие проекта.
Как сообщает портал "ГородВо" со сылкой на начальника департамента культуры и туризма области Владимира Осиповского, он станет председателем совета директоров АО "Дед Мороз".
Генеральным директором предприятия стала Татьяна Муромцева. Доли акционерного общества принадлежат Правительству Вологодской области, администрации Великоустюгского района и Корпорации развития Вологодской области.