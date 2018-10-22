2018-10-23T12:24:12+03:00
Общество

Журналисты приняли участие в Беловском литературном марафоне

Иван Чухнин
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В квартире Василия Белова: Ольга Кузнецова и Андрей Ястребов готовятся к чтению "Канунов".В квартире Василия Белова: Ольга Кузнецова и Андрей Ястребов готовятся к чтению "Канунов".Фото: Наталья Молчанова
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Сразу на нескольских площадках накануне официального открытия всероссийских Беловских чтений в Вологде прошел литературный марафон.

Одна из площадок - квартира писателя, где сейчас организован литературный музей.

Участники, а это и известные люди, и совсем еще юные учащиеся школ, читали роман Василия Ивановича «Кануны» прямо в рабочем кабинете писателя На все это ушло около шести часов.

Среди принявших участие в акции были и журналисты "Комсомолки".

- Фото: администрация города Вологды

-Фото: администрация города Вологды

Редактор сайта КП-Вологда Ольга Кузнецова - харовчанка. вот что она сказала:

- Считается, что читать "Кануны" - довольно сложно. Даже ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев встретил в тексте незнакомое слово. В выигрыше, конечно, журналисты радио и телевидения - они же почти артисты разговорного жанра. Когда я отправлялась сюда, подруга напутствовала: "Ты только на "о" не вороти!". А почему. собственно? Как раз тот случай. Прочитала страницу Василия Белова по-харовски: моя бабушка и Василий Иванович "из одних мест" - километров 30 всего между их деревнями. Да и я - харовская. Так что весь этот говорок - если не на языке, то в подсознании. По крайней мере, на экзамене на первом семестре института мне пришлось отвечать на билет дважды - преподаватель Ирина Сергеевна Железняк созвала коллег, чтобы послушали как я говорю...

На марафоне были замечены руководитель вологодского ВГТРК Ирина Черемушкина, журналисты телеканала "Русский Север" Мария Суворова и Павел Громов... Прекрасно прочитали журналист Наталья Молчанова - человек из театральной среды, главный редактор портала"Город Во" Андрей Ястребов. Не зря его троллили коллеги, мол, не зря снимался в кино - Андрей принимал участие в съемках фильма "Обитель", которые прходили в Кириллове.

Мария Суворова не только журналист, но и поэт.

Мария Суворова не только журналист, но и поэт.

Наталья Молчанова - не только редактор крупнейшего издания, но и драматург.

Наталья Молчанова - не только редактор крупнейшего издания, но и драматург.

Вот впечатления журналистки Натальи Молчановой:

- В чтениях участвовала первый раз, и это было очень увлекательно. И сама атмосфера музея, и люди, которые в этом участвовали - а их была целая очередь - все создавало ощущение причастности к чему-то очень значимому и важному для многих. Не только для тех, кто пришел прочитать произведения Василия Ивановича, но и для тех, кто по другую сторону экрана в интернете наблюдал за трансляцией. А еще была возможность скинуть знакомым и друзьям ссылку на эти чтения. Вообще отличная идея, молодцы, кто придумал такую форму - неформальную, творческую, артистичную и очень увлекательную.

Кроме квартиры на улице Октябрьской, произведения великого земляка читали в средней школе №41, Вологодском педагогическом колледже и молочно-хозяйственной академии. Как сообщили организаторы, всего в акции приняли участие около 600 человек.

Напомним, сегодня состоится торжественное открытие Беловских чтений. В программе выставки, экскурсии, семинары и научная конференция, посвящённая творчеству Василия Ивановича Белова.

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