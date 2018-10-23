Чтобы было где переночевать, череповчанин выпил пиво в супермаркете
Его ждет штраф - 500 рублей
-Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Череповчанин вскрыл банку с пивом и выпил содежимое в торговом зале череповецкого супрмаркета. Сотрудники нажали на тревожную кнопку.
Инцидент произошел в одном из супермаркетов на улице Годовикова города металлургов. На место поспешили сотрудники Росгвардии. Мужчина не собирался рассчитываться за пиво, но вины не отрицал.
35-летний мужчина пояснил, что таким образом хотел «попасть на сутки». В отношении его составлен административный протокол. По статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества» злоумышленнику грозит штраф в размере 500 рублей.
А вот в ночлеге за госсчет ему отказали.