2018-10-23T16:39:45+03:00
Общество

Чтобы было где переночевать, череповчанин выпил пиво в супермаркете

Его ждет штраф - 500 рублей
Иван Чухнин
Поделиться:
--Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Череповчанин вскрыл банку с пивом и выпил содежимое в торговом зале череповецкого супрмаркета. Сотрудники нажали на тревожную кнопку.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов на улице Годовикова города металлургов. На место поспешили сотрудники Росгвардии. Мужчина не собирался рассчитываться за пиво, но вины не отрицал.

35-летний мужчина пояснил, что таким образом хотел «попасть на сутки». В отношении его составлен административный протокол. По статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества» злоумышленнику грозит штраф в размере 500 рублей.

А вот в ночлеге за госсчет ему отказали.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Задержана руководитель лопнувшего банка "Северный кредит"
Пенсионер с 10-летним мальчиком на "Оке" попали под самосвал
Ферапонтово вошло в десятку самых посещаемых памятников ЮНЕСКО в России
Спасатели спасали двоих детей, ночью разгуливавших по подоконнику
Снаряд со взывчаткой был обнаружен на площадке металлолома для "Северстали"
Автомобиль сбил будущего начальника областного здравоохранения?
Вологжанин убивал гостя шариковой ручкой
Полиция ищет пострадавших от строителя домов и бань
Три японские иномарки сгорели на набережной Вологды
Сокольчанин Игорь Коваленко задержал вооруженного бандита
Медведь задрал 33-летнего охотника
Приютил и убил: череповчанина обвиняют в смерти бездомного
Сову в Вологде чуть не заклевали вороны
Вынесен приговор убийце череповецкого кондуктора
В центре Вологды автомобиль насмерть сбил пенсионерку и скрылся
Александр Бастрыкин, приехав в Вологду, отстранил от работы 12 следователей
На Вологодчине ищут мужчину, который не доехал до дачи
В Вологде под машину попала школьница
Убил любимую: он проведет в колонии строгого режима 12 лет