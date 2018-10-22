Вологда на двое суток останется без воды

22 Окт. 14:00 2018-10-22T14:29:42+03:00

На крупнейшем водоводе будут проводиться ремонтные работы

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В Вологде произойдет крупнейшее отключение воды за последнее время. С 22 часов 26 октября по 18 часов 28 октября вода пропадет в домах в микрорайонах ПЗ и Бывалово.

По словам администрации города, будет производиться врезка затвора Д-800 на улице Клубова.

На участке трубы в районе второго железнодорожного переезда на улице Клубова предстоит провести замену ветхого водовода диаметром 800 мм.

Сейчас ведутся подготовительные работы.

В зоне отключения будет организован подвоз воды.

Мы публикуем адреса домов, которые затронет отключение водоснабжения, а также места, куда будет организован подвоз воды.

26 октября отключение произойдет по адресам:

1. улица Ленинградская – дома № 64, № 66, № 68, № 70а, № 72,№ 74, № 76, № 76А, № 78, № 80, № 100, № 100 корп.1, № 128, № 130, № 132, № 134, № 75, № 75а, № 75б, № 75в (детский сад), № 75г, № 77, № 77а, № 77б, № 79, № 79а, № 79б, № 81, № 81а, № 81б, № 85, № 87, № 87а (детский сад), № 89 (Дом культуры Подшипникового завода), № 91, № 93, № 93а (детский сад), № 93б (детский сад), № 95, № 95а, № 97, № 97б, № 101, № 101а, № 101б, № 103, № 103а, № 103б, № 103в, № 105, № 105а, № 107, № 109, № 109а, № 109б, № 113, № 115, № 136, № 138, № 140, № 140а, № 144, № 146, № 148, № 150, № 150а, № 152, № 152а, № 154, № 156;

2. улица Псковская – дома № 1, № 1а, № 1б, № 3, № 3а, № 3б, № 5, № 7, № 7а, № 9, № 9а № , № 9б, № 9в, № 9г, № 9д, № 11корп. 1, № 11 корп. 2, № 11а, № 11б, № 11в, № 15, № 15а, № 15б, № 19, № 2, № 4, № 4а, № 6, № 6а, № 6б, № 8, № 8а, № 8б, № 10, № 10а, № 12, № 12а, № 12б, № 14, № 14а (детский сад), № 16, № 20;

3. улица Костромская – дома № 4, № 4а, № 4б, № 6 (школа), № 8, № 8а, № 10, № 10а (детский сад), № 12, № 12а, № 12б, № 12в, № 14, № 5, № 7, № 9;

4. улица Новгородская – дома № 1, № 1а, № 1б, № 3, № 5, № 5а, № 7, № 7а (детский сад), № 9, № 9а, № 9б, № 9в, № 9г, № 11, № 13, № 15, № 23, № 25, № 25а, № 27, № 27а, № 29, № 29а, № 31, № 31а, № 33, № 33а, № 35, № 35а, № 37, № 37а, № 39, № 39а, № 2, № 2а, № 4, № 4а, № 4б, № 4в, № 6;

5. улица Ярославская – дома № 3, № 5, № 5а, № 5б, № 7, № 7а, № 7б, № 4, № 6, № 8, № 8а, № 10, № 12, № 12а (детский сад), № 14, № 14а, № 16, № 16а, № 16б, № 16в, № 18, № 20, № 22, № 22а (детский сад), № 24, № 24а (детский сад), № 26, № 26а (школа), № 28, № 30, № 30а, № 32, № 32а, № 34, № 34а, № 36, № 38, № 38б (детский сад), № 40, № 40а, № 44а, № 42, № 11;

6. улица Тендрякова – дома № 23, № 25, № 25а, № 27, № 27а, № 46 (школа);

7. улица Медуницинская – дома № 5, № 15, № 17, № 19, № 19а, № 21а, № 21 (техникум);

8. улица Казакова – дома № 7, № 7а, № 7б, № 11, № 11а, № 13, № 13а, № 15, № 2, № 4, № 6, № 6а (детский сад), № 8, № 8а, № 10, № 10а, № 10б, № 12 (детский сад);

9. улица Трактористов – дома № 3, № 5, № 18;

10. Пошехонское шоссе – дома № 22 (торговый центр), № 26, № 28, № 30 (больница), № 32, № 34, № 36 (диспансер), № 36, № 36а (котельная), № 38, № 38а, № 38б, № 44, № 46, № 48, № 48а, № 48б, № 48в, № 52, № 52а, № 52б, № 40, № 40а,

11. № 42, № 23 (больничный комплекс), № 25 (больничный комплекс), № 27 (больничный комплекс), № 29 (больничный комплекс), № 29а (больничный комплекс), № 33 (больничный комплекс), № 27б, № 23а (котельная);

12. улица Возрождения – дома № 1 (школа), № 31а, № 2, № 24, № 24а, № 26, № 26а, № 32, № 34, № 50, № 50а, № 52, № 54, № 72, № 72а, № 74, № 74а, № 74б, № 74в, № 76, № 76а, № 76б, № 78, № 9, ТИЗ «Радуга», № 82а, № 47, № 47а;

13. Окружное шоссе – дома № 12 (торговый центр), № 18, № 22а, № 24, № 24а, № 26, № 26а, № 28, № 30, № 32, № 1, № 3в (поликлиника), № 5, № 5а, № 7, № 7а, № 11в, № 13, № 13а, № 17, № 17а, № 19, № 21, № 21а, № 25, № 23, № 23а (школа), № 33, № 35;

14. улица Гагарина – дома № 2а корп. 1, № 6, № 2, № 4, № 6, № 6а, № 8, № 8а, № 12, № 14, № 26, № 28, № 30, № 40, № 42, № 44, № 44а, № 46, № 46а, № 52, № 54, № 54а, № 56, № 56а, № 56б, № 58, № 62, № 62а, № 66, № 70, № 80, № 80б, № 80в, № 82, № 82а, № 1, № 1б, № 3, № 3 (котельная), № 5, № 5а, № 7, № 7а, № 7б, № 111, № 1а, № 19, № 23, № 25, № 27, № 33, № 35, № 37, № 41, № 51, № 53, № 55, № 71, № 71а, № 71б, № 73, № 81, № 83, № 83а, № 83г, № 87, № 89;

15. деревня Рубцово;

16. улица Рождественская – дома № 3 корп. 1, № 3 корп.2;

17. улица Восточная – дома № 1а, № 3а, № 3в;

18. улица Щетинина – дома № 2а, № 4, № 6, № 8, № 7, № 9, № 64а, № 64б (детский сад), № 3, № 3а, № 5, № 5а (детский дом), № 11, № 13, № 13а, № 15, № 15а, № 17, № 17а, № 21, № 23;

19. улица Преображенского – дома № 59, № 57, № 57б, № 53, № 53а, № 53б (детский сад), № 51, № 49, № 47, № 45, № 45а, № 41а, № 39, № 35, № 27, № 25, № 17, № 15, № 13, № 13а, № 11, № 9, № 9а, № 30, № 30а, № 30б, № 28, № 28г, № 22, № 22а, № 22б, № 18, № 12, № 6;

20. улица Панкратова – дома № 88, № 88а, № 88б, № 88в, № 86, № 84, № 82, № 82а, № 80, № 68, № 66, № 66а, № 66б, № 64, № 64б, № 46, № 40, № 32, № 32а, № 32б, № 32в, № 30, № 30а, № 28, № 28а, № 26, № 26а, № 24, № 24а, № 22, № 22а, № 20, № 20а, № 18, № 18а, № 16, № 5, № 23, № 71, № 73, № 73а, № 75, № 75 корп. 1, № 75 корп. 2;

21. улица Народная – дома № 64, № 27, № 19, № 19а, № 21, № 21а, № 21б, № 21в, № 7, № 9;

22. Верхний переулок – дома № 45, № 47, № 49, № 52, № 54, № 56, № 58, № 40;

23. улица Коничева – дома № 46, № 27, № 54, № 28;

24. улица Лечебная – дома № 20, № 32, № 32а, № 32б, № 30, № 30а, № 28, № 26, № 24, № 16, № 11, № 15, № 17(больничный комплекс), № 19;

25. улица Ильюшина – дома № 1, № 1а, № 3, № 3а, № 5, № 7, № 9, № 13, № 15 (техникум), № 17, № 19, № 21, № 23 (колледж), № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12;

26. 1микрорайон ПЗ 23 – дома №1, № 2, № 3, № 3 корп. 1, № 3 корп.2, № 4, № 5, № 6, № 6 корп.1, № 7, № 7а, № 9, № 10, № 10 корп. 1, № 11, № 12, № 13, № 17 (школа), № 14, № 21, № 23, № 26, № 26 (школа), № 27, № 28, № 29, № 33, № 34, № 38 корп.1 (детский сад), № 38 корп. 2(детский сад), № 39 (детский сад), № 42 (детский сад), № 43 (детский сад);

27. микрорайон «Зеленый город» – дома № 1, № 1а;

28. Поселковый переулок – дома № 7, № 7а, № 5, № 3;

29. улица Южакова – дома № 2, № 4, № 26, № 28, 3 30, № 36, № 52, № 54, № 56а, № 58, № 78, № 80, № 84, № 86, № 69, № 67, № 61, № 45, № 33, № 17, № 15, № 15а, № 13, № 3;

30. Долгий переулок – дома № 34, № 8, № 3;

31. улица Гончарная – дома № 36, № 34, № 32, № 30, 3 28, № 26, № 24, № 22, № 14, № 10, № 8, № 8а (детский сад), № 6, № 4, № 4а, № 4б, № 4в, № 2, № 2а, № 1, № 13, № 15(детский сад), № 29, № 35, № 37, № 39, № 41, № 43, № 45, № 47;

32. улица Петина – дома № 4, № 6, № 8, № 8а, № 8б, № 10, № 25, № 54;

33. улица Республиканская – дома № 76, № 4, № 38, № 36, № 30, № 11, № 31, № 35, № 39, № 41;

34. Майский переулок – дома № 4, № 5;

35. улица Западная – дома № 4, № 6, № 7;

36. улица Поселковая – дома № 4, № 4а, № 6, № 6а, № 6б;

37. улица Солодунова – дома № 60, № 58, № 56, № 54, № 38, № 30, № 26, № 20, № 12, № 27, № 37, № 39, № 49, № 49а, № 47, № 53;

38. улица Кирпичная – дома № 59, № 43, № 33, № 29, № 25, № 5, № 3, № 8, № 8а, № 22, № 26, № 28, № 44, № 46, № 50;

39. Средний переулок – дом № 14;

40. Детский переулок – дома № 7, № 9;

41. улица Молодежная – дома № 16, № 16а, № 14, № 12, № 13, № 13а, 3 13б, № 8, № 6, № 4, № 35а, № 5б, № 5в, № 3а;

42. улица Можайского – дома № 18, № 20;

43. улица Болонина – дома № 1, № 3, № 5, № 7, № 7а, № 8, № 18, № 20, № 22;

44. Локомотивный переулок – дома № 3, № 5, № 5а, № 13;

45. Паровозный переулок – дома № 4, № 9, № 9а, № 13, № 35, № 37;

46. Осановский проезд – дом № 14а;

47. улица Средняя – дом № 8;

48. Производственный переулок – дом № 46;

49. Ленинградский тупик – полностью;

50. Узкий переулок – полностью.

Пункты подвоза воды будут организованы по адресам: